I preordini per The Last of Us 2 hanno superato quelli di Marvel's Spider-Man

Manca ormai poco al rilascio di The Last of Us 2, ma la strada che conduce all'attesissimo sequel non è stata facile, dal momento che i vari posticipi e gli spoiler sulla trama del gioco hanno reso la fase di sviluppo più difficile. Tuttavia, secondo Sony, questi fattori non hanno influenzato i preordini.

In un'intervista con CNET, il boss di Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, ha rivelato che l’interesse per The Last of Us 2 rimane molto alto, nonostante spoiler e ritardi. Sony ha registrato più preordini di The Last of Us 2 in Europa di quanti ne abbia fatti con Marvel's Spider-Man in esclusiva per PS4.

Ryan ha dichiarato: "speriamo che The Last of Us 2 sia un gioco determinante per questa generazione". Il boss ha inoltre confermato che il gioco sarà compatibile con PS5, suggerendo che Sony potrebbe avere in serbo per noi una funzione di cross-play simile allo Smart Delivery di Xbox Series X.

Spostatevi su Spider-Man

Marvel's Spider-Man ha venduto 13 milioni di unità in tutto il mondo, diventando il gioco di supereroi più venduto di sempre negli Stati Uniti.

Ryan non ha dichiarato a quando risalgono le cifre dei pre-ordini di The Last of Us 2, ma supponiamo che siano state registrate dopo che The Last of Us 2 è stato cancellato dal PlayStation Store a causa della posticipazione a tempo indefinito.

Tuttavia, sembra che l’interesse per The Last of Us 2 non sia diminuito, nonostante l'enorme spoiler rilasciato il mese scorso.

Inoltre, Sony ha annunciato la scorsa settimana che svelerà finalmente i giochi per PS5 il



4 giugno e Ryan lo ha confermato tramite l’intervista a CNET. L’evento farà parte di una serie di aggiornamenti per PS5 in vista del rilascio della console di prossima generazione alla fine del 2020. Non vediamo l'ora di vedere cosa c'è in serbo.

The Last of Us 2 uscirà in esclusiva per PS4 il 19 giugno 2020.