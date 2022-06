Synology presenta DSM 7.1, miglioramenti e novità per la gestione dei NAS/SAN

Synology ha da poco annunciato DiskStation Manager 7.1, una nuova versione del sistema operativo pensato dall'azienda per la gestione dei sistemi NAS/SAN. Diverse sono le novità apportate, tra cui la possibilità eseguire back-up di tipo bare-metal, l'aggregazione di cartelle condivise e molto altro.

DSM 7.1 introduce delle migliorie per quanto riguarda la gestione dell'archiviazione, semplificando la condivisione di dati tra NAS/SAN collocati in luoghi differenti e implementando il file system SMB DFS per la creazione di link simbolici tra cartelle condivise su più sistemi, in questo modo tutti i dati condivisi in rete verranno visualizzati come se risiedessero in un'unica cartella

(Image credit: Synology)

I migliori NAS del 2022: i più indicati per casa e ufficio

I migliori hard disk per NAS del 2022

Cloud storage: i migliori servizi del 2022

Lato sicurezza, il sistema di backup bare-metal disponibile attraverso Synology Active Backup for Business permetterà di velocizzare i tempi backup e ripristino in caso un sito si blocchi totalmente. Il ripristino completo consente inoltre di conservare anche i settaggi della configurazione e di utilizzarli per inizializzare rapidamente nuovi sistemi.

Il nuovo aggiornamento al sistema operativo per NAS/SAN di Synology migliora anche l'interfaccia utente, adesso più chiara e trasparente per quanto riguarda la panoramica delle operazioni in background. Per i cluster Synology High Availability, gli utenti oggi possono vedere e gestire unità su entrambi i sistemi da una singola istanza di Storage Manager, semplificando in maniera sensibile gestione e manutenzione.

Di seguito il riassunto delle novità apportate nella nuova versione:

Active Backup for Business : controllo della larghezza di banda, funzionalità ampliate di monitoraggio e reporting e supporto per i backup di DSM

: controllo della larghezza di banda, funzionalità ampliate di monitoraggio e reporting e supporto per i backup di DSM Active Insight : attività di login centralizzata e monitoraggio dello stato delle attività di Hyper Backup oltre alla funzione per aggiornare in batch i sistemi monitorati

: attività di login centralizzata e monitoraggio dello stato delle attività di Hyper Backup oltre alla funzione per aggiornare in batch i sistemi monitorati Synology C2 Hybrid Share : Istantanee lato server C2 in aggiunta al controllo delle versioni dei file locali fornito da Synology Drive, per semplificare il ripristino

: Istantanee lato server C2 in aggiunta al controllo delle versioni dei file locali fornito da Synology Drive, per semplificare il ripristino Directory Server : supporto per i controller di dominio di sola lettura per migliorare flessibilità e sicurezza delle implementazioni

: supporto per i controller di dominio di sola lettura per migliorare flessibilità e sicurezza delle implementazioni Synology Drive : funzionalità di indicizzazione ampliate, user experience sui dispositivi mobili rivisitata e migliori funzionalità di monitoraggio/auditing

: funzionalità di indicizzazione ampliate, user experience sui dispositivi mobili rivisitata e migliori funzionalità di monitoraggio/auditing MailPlus : Supporto per Virtual DSM, opzioni di gestione espanse, miglioramento dei processi di importazione/migrazione

: Supporto per Virtual DSM, opzioni di gestione espanse, miglioramento dei processi di importazione/migrazione Virtual Machine Manager: miglioramenti delle prestazioni I/O di archiviazione delle funzionalità QoS

Synology si appresta anche a lanciare Surveillance Station 9.0 insieme al servizio C2 Surveillance, con importanti novità per quanto riguarda la gestione dei siti e la sicurezza dei dati. Prossimamente verrà anche presentato SRM 1.3 in concomitanza al lancio del nuovo router RT6600ax Wi-Fi 6: l'aggiornamento rinnova la modalità di gestione della rete, introducendo il supporto per VLAN e SSID multipli.

Il nuovo aggiornamento DSM 7.1 è già disponibile al pubblico a partire da oggi. SRM 1.3 sarà invece disponibile con il nuovo router RT6600ax Wi-Fi 6, che verrà lanciato nel terzo trimestre del 2022.