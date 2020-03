Switch, Nintendo smentisce le voci: nel 2020 non arriverà alcun nuovo modello

Se stavate aspettando con ansia un nuovo modello della Nintendo Switch, abbiamo brutte notizie per voi. Il CEO dell’azienda giapponese, specializzata nella produzione di videogiochi e console, Shuntaro Furukawa, ha messo a tacere le indiscrezioni di un presunto aggiornamento hardware dicendo che "non ci sono piani per presentare un nuovo modello di Nintendo Switch durante il 2020".

Le voci di una nuova console ibrida in versione Pro o 4K (o qualunque altra nomenclatura pensiate potesse essere usata) si erano moltiplicate negli ultimi mesi, con l’attesa sopratutto concentrata su un possibile modello molto più potente.

Dato che la Switch originale può essere usata solo a 720p in modalità portatile e 1080p quando è collegata a un televisore, molti speravano che il nuovo modello potesse avere una risoluzione più elevata per raggiungere le funzionalità 4K della Xbox One e PS4 Pro .

C’erano state anche voci sull’uscita della nuova console apparentemente a metà anno intorno all 'E3 2020 , ma le indiscrezioni successive avevano spento le speranze, riportando come miglioramento soltanto un processore leggermente rinnovato . L'uscita della Switch Lite (che funziona solo in modalità portatile) ha probabilmente mantenuto le fabbriche di Nintendo abbastanza occupate.

Switch in versione Animal Crossing

(Image credit: Nintendo)

I commenti di Furukawa sono giunti durante un briefing finanziario sull’anno fiscale, con una previsione di 18 milioni di console Switch vendute e un miliardo di dollari di ricavato dai giochi per piattaforme Android e iOS di Nintendo.

I fan Nintendo potranno eventualmente consolarsi con un modello di console dal differente schema di colori che arriverà a marzo per celebrare l'uscita di Animal Crossing: New Horizons. La console sarà caratterizzata da tonalità di blu e verde molto rilassanti e un dock con belle decorazioni. Potrebbe non essere un grosso salto di qualità, ma potrebbe essere un modo per intrattenere i fan prima dell'arrivo di un nuovo modello di console.