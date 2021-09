Surface Pro 8: tra le ipotesi spuntano display da 120Hz e SSD sostituibile

Microsoft presenterà un evento dedicato ai nuovi prodotti della linea Surface nella giornata di domani, 22 settembre. Tra i prodotti più attesi c'è Surface Duo 2, oltre al nuovissimo membro della gamma Surface Pro (Surface Pro 8) del quale sono recentemente trapelate delle specifiche davvero interessanti.

L'utente Twitter @Shadow_Leak ha condiviso un'immagine che potrebbe sembrare un annuncio di vendita relativo a Microsoft Surface Pro 8, nel contesto della quale si leggono diverse specifiche finora sconosciute che potrebbero svelare alcuni componenti del nuovo Surface di fascia alta.

Microsoft Surface Pro 8 Exposure ✅- Intel's 11th-generation Core processor- 13" 120Hz High Refresh Rate Narrow Border Screen- Windows 11- Dual Thunderbolt Interfaces- Replaceable SSD Hard Drives#Microsoft #Surface #SurfacePro8 pic.twitter.com/ITFftYG4dgSeptember 19, 2021 See more

Tra queste troviamo un display 13 pollici con frequenza di aggiornamento da 120Hz, valore mai visto su un dispositivo della gamma Surface. Dalle immagini sembra inoltre che Microsoft abbia optato per uno schermo con cornici sottili simile a quello di Surface Pro X.

Se il leak si rivelasse accurato, Surface Pro 8 dovrebbe disporre di un SSD intercambiabile, due porte Thunderbolt e processori Intel di 11generazione, oltre che dell'OS Windows 11.

Non escludiamo che l'immagine sia stata ritoccata, come sostiene un utente Twitter secondo il quale si tratterebbe di una foto di Surface Pro X risalente al 2019. Del resto non possiamo esserne certi, dato che non abbiamo idea delle reali somiglianze tra Surface Pro 8 e Surface Pro X.

Anche se rimangono alcuni dubbi e si tratta di indiscrezioni non dovremo attendere ancora molto per sapere la verità. Microsoft trasmetterà l'evento di presentazione dei nuovi Surface domani, 22 settembre, alle ore 17:00 ora italiana), quindi rimanete collegati a TechRadar se volete conoscere tutte le novità in arrivo dal mondo Surface.