Surface Laptop 3 non è più un abominio impastato di colla, SSD facile da sostituire

Surface Laptop 3 di Microsoft (modello da 15”) è stato sottoposto allo smontaggio da quelli di iFixit, che hanno scoperto che il nuovo notebook è molto più riparabile rispetto al suo predecessore, come infatti Microsoft aveva promesso.

Tuttavia iFixit gli ha assegnato un voto “passabile” di 5 su 10, al contrario della cannonata 0 su 10 ricevuta dal Surface Laptop versione 2. Infatti, il team di iFixit ha ricordato sfacciatamente “che avrebbe dato un punteggio negativo al dispositivo se fosse stato possibile”.

Quindi, invece di “quell’abominio pieno di colla" come era stato definito allora il Surface Laptop 2, abbiamo la terza iterazione del notebook che è risultata abbastanza facile da aprire, con l'unico ostacolo di quattro viti Torx Plus (che sono nascoste sotto i piedini di gomma sui quattro angoli del laptop).

Come dichiarato da Microsoft alla grande rivelazione di Surface Laptop 3, iFixit ha osservato che esiste effettivamente un SSD rimovibile. Questo SSD M.2 è di facile accesso e sostituzione, sebbene non si supponga che sia rimovibile dall'utente, poiché, come abbiamo recentemente riportato, il disco dovrebbe essere aggiornato da un "tecnico specializzato che segue le istruzioni fornite da Microsoft".

Forse Microsoft suggerisce di portarlo in un Microsoft Store o in un negozio di riparazione di terze parti per aggiornare l'SSD, ma apparentemente dai risultati di iFixit è abbastanza facile sostituirlo tramite una operazione fai da te. L'unica avvertenza potenziale è che ciò potrebbe invalidare la garanzia, ovviamente ...

Ancora colla?

Ci sono ancora dei problemi per il discorso riparabilità: la batteria rimane pesantemente incollata e perciò molto difficile da rimuovere. Esattamente come era prima. Inoltre la RAM è saldata e quindi non può essere aggiornata. Inoltre, iFixit osserva: "Mentre molti componenti sono modulari, la complessa costruzione a strati rende particolarmente complicati gli interventi di riparazione."

Per questo motivo è stato assegnato un punteggio mediocre all’ultima versione di Surface, ma come detto questo è indubbiamente meglio rispetto al precedente punteggio negativo riservato alla penultima versione di Surface Laptop.