Surface Book 3 e Surface Go 2 potrebbero costare di più

Iniziano a giungerci molte indiscrezioni riguardo i prossimi prodotti di Microsoft, Surface Book 3 e Surface Go 2, dal momento che sono trapelati i presunti prezzi al dettaglio di questi dispositivi che, secondo alcune voci, potrebbero indicare un aumento dei prezzi finali. .

Secondo un rivenditore italiano (come notato da Windows Latest), il prezzo di Surface Go 2 potrebbe adesso partire da 572 euro.

L’attuale Surface Go viene venduto da Microsoft in Italia a partire da 459 euro, mentre indiscrezioni precedenti in merito ai prezzi di Surface Project V, che è presumibilmente quello che verrà chiamato “Go 2”, suggeriscono che quest’ultimo potrebbe partire da 408 euro.

L’indiscrezione che ci è giunta da questo outlet italiano (chiamato Breakpoint) deve essere presa con le pinze, ma bisogna anche prepararsi al fatto che il prezzo del prossimo Surface potrebbe lievitare.

I prodotti elencati dal negozio contengono anche le presunte specifiche dei dispositivi, che sono in linea con le precedenti indiscrezioni; Surface Go 2 potrebbe utilizzare il processore Intel Pentium 4425Y nella variante più economica e il Core m3-8100Y, nella versione più potente e costosa.

Il resto delle specifiche riportate da Breakpoint suggeriscono che il tablet potrebbe arrivare in due versioni: 4 GB di RAM e 8 GB di RAM, con spazio di archiviazione a partire da 64 GB fino ad arrivare a 256 GB. Lo schermo potrebbe essere da 10 pollici con una risoluzione di 1800x1200, esattamente come nel modello originale.

Lo stock di Surface Go negli Stati Uniti è esaurito e questa potrebbe essere un’ulteriore prova del fatto che il nuovo modello stia per arrivare. Inoltre, non bisogna sottovalutare la presenza di una voce recente nell’archivio FCC, che potrebbe ulteriormente confermare una presentazione imminente.

Surface Book 3

Secondo l’indiscrezione, il prezzo di Surface Book 3 potrebbe partire da 1617 euro nella variante da 13,5 pollici, e 2234 euro per quello da 15 pollici.. Questi prezzi fanno eco a ciò che abbiamo già sentito dalle precedenti indiscrezioni provenienti da diversi rivenditori.

Secondo l’indiscrezione, la versione più costosa di Surface Book 3 da 15 pollici potrebbe arrivare a costare circa 3441 euro, anche se non sarebbe una sorpresa vedere questo dispositivo costare così tanto. Si tratta di un prodotto ben lungi dall'essere una proposta economica, a differenza di Surface Go.

Il nuovo Surface Book forse manterrà lo stesso design, ma trarrà vantaggio dai processori Intel Core i5 10210U e Core i7 10510U di decima generazione. il. Lo spazio di archiviazione potrebbe arrivare fino a 1 TB, con disponibilità di varianti da 8 GB, 16 GB o 32 GB di RAM.

Come sempre, dovremo aspettare e vedere se queste indiscrezioni si riveleranno corrette e se i prezzi trapelati finiranno per combaciare con quelli ufficiali. Inoltre, bisognerà capire se questi dispositivi sono realmente in procinto di essere presentati a breve, ma date le numerose indiscrezioni, non sarebbe una sorpresa.