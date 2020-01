Sony Xperia 2 potrebbe essere il primo smartphone 5G con schermo 4K

The Sony Xperia 5 from 2019

Secondo alcune indiscrezioni Sony Xperia 2 potrebbe arrivare a febbraio di quest'anno e si vocifera che il telefono supporterà il 5G , rendendolo il primo telefono con display 4K a supportare la tecnologia Internet di nuova generazione.

Queste informazioni provengono dal sito tecnico MyDrivers , che ha pubblicato un articolo sul nuovo smartphone in arrivo. Non è chiaro da dove il sito abbia ottenuto le informazioni, ma in precedenza le sue indiscrezioni si sono dimostrate esatte, possiamo quindi considerarlo una fonte affidabile.

Dobbiamo ricordare che MyDrivers si riferisce al dispositivo solo come il "nuovo fiore all'occhiello di Xperia", ipotizzando che potrebbe essere chiamato Xperia 0, Xperia 1.1 o Xperia 1 Premium, o con un altro nome ancora (come Xperia 5 Plus, tra gli altri proposti). Dal momento che Xperia 2 è il nome attualmente più usato, per ora lo chiameremo così.

La notizia afferma che lo smartphone monterà il chipset Qualcomm Snapdragon 865 con modem 5G e, se questo fosse vero, lo renderebbe effettivamente il primo smartphone Sony Xperia 5G.

Inoltre, la notizia afferma che l'Xperia 2 avrà uno schermo 4K, come l' Xperia 1 (e pochi altri smartphone). Sembra che lo schermo avrà anche un rapporto di 21:9 e sarà un OLED da 6,6 pollici, il che lo renderebbe il più grande smartphone Sony degli ultimi anni.

Un'altra caratteristica menzionata nel rapporto è la fotocamera. Il Sony Xperia 2 si presenterà con quattro obiettivi posteriori, due dei quali da 12 MP, un sensore da 48 MP o 64 MP - al momento non è chiaro quale - e un sensore ToF (Time-of-Flight). Le altre caratteristiche della fotocamera non sono ancora state svelate.

Il rapporto elenca anche alcune funzionalità secondarie meno rilevanti, ma che potrebbero comunque soddisfare qualche curiosità sul telefono. Si dice che supporterà la ricarica rapida, sarà dotato di NFC e certificazione IP68, quindi lo smartphone sarà anche resistente all'acqua.

MyDrivers suggerisce che il telefono avrà un costo di 6.000CNH (circa €780). Non è un prezzo estremamente conveniente, ma se fosse così, allora il Sony Xperia 2 avrebbe un prezzo inferiore rispetto all’Xperia 1 o all' Xperia 5 (la versione più compatta dell'Xperia 1).

Se queste notizie fossero reali, il Sony Xperia 2 potrebbe essere un dispositivo davvero intrigante, un dispositivo Xperia più economico con alcune caratteristiche impressionanti. Detto questo, sarebbe interessante se il telefono Sony più economico fosse anche un dispositivo 5G, dato che tendono a essere sempre più costosi, quindi aspetteremo fino a febbraio per vedere se questi rumor si riveleranno esatti.