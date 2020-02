Sony Xperia 1 II: il nuovo flagship avrà un jack da 3,5mm per le cuffie!

Sony Xperia 1 e Xperia 5 del 2019 non avevano un jack per le cuffie da 3,5mm, seguendo le orme di Apple e di molti altri produttori di smartphone. Con il nuovo Xperia 1 II l’azienda ha però deciso di includere nuovamente l’utile porta audio analogica.

Il jack per le cuffie da 3,5mm farà il suo ritorno sul lato superiore del nuovo top di gamma Sony come anche su Xperia 10 II, il successore di Xperia 10 presentato lo scorso anno al Mobile World Congress .

Sony giustifica la sua scelta affermando che i suoi fan vogliono ancora poter decidere se utilizzare delle cuffie con o senza filo, quindi il jack farà il suo ritorno ufficiale.

Sony non ha specificato se ha dovuto escludere altre componenti per fare spazio al jack. Sembra non sia stato troppo difficile per il produttore trovare dello spazio all’interno del dispositivo, in quanto è riuscito ad includere anche una batteria di dimensioni maggiori, funzioni extra come le antenne 5G e una bobina per la ricarica wireless nel suo Xperia 1 2020.

Nello smartphone è presente anche una coppia di speaker frontali supportata da nuove ottimizzazioni software che potrebbero garantire una qualità audio superiore rispetto ad altri modelli.

Se siete alla ricerca di uno smartphone dotato di jack da 3,5mm, Sony ha i prodotti che potrebbero fare al caso vostro, ci sarà tuttavia da aspettare ancora qualche tempo. Xperia 1 II arriverà sul mercato, secondo le indiscrezioni, tra marzo e giugno 2020.