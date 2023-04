Sony WF-C700N: cancellazione del rumore a un prezzo accessibile

Sony ha annunciato un nuovo paio di auricolari con cancellazione del rumore chiamati Sony WF-C700N. Sono dotati di gran parte della stessa tecnologia presente negli auricolari wireless Sony WF-1000XM4 che, a distanza di anni dalla loro uscita, sono ancora considerati i migliori auricolari wireless, ma sono molto più piccoli, molto più leggeri e molto più economici.

Le Sony WF-C700N saranno in vendita da aprile 2023, anche se Sony non ha ancora confermato la data esatta e il prezzo dovrebbe aggirarsi intorno ai 100 euro.

Nonostante una dotazione tecnologica che sulla carta rivaleggia con auricolari di qualità superiore come gli AirPods Pro 2 di Apple, l'attenzione di Sony si concentra soprattutto sul comfort e sullo stile.

I nuovi auricolari sono più leggeri del 37% e più piccoli del 38% rispetto ai Sony WF-1000XM4, per cui saranno meno sporgenti, si adatteranno meglio alle orecchie più piccole e saranno più stabili grazie al peso ridotto. Inoltre, un nuovo rivestimento, a detta di Sony, li farà aderire meglio all'orecchio per garantire che rimangano saldamente in posizione.

Le dimensioni dovrebbero anche contribuire alla riduzione del rumore del vento e Sony afferma che i microfoni esterni sono dotati di un nuovo tipo di rete per sopprimere meglio interferenze e rumori.

Per quanto riguarda lo stile, il look è discreto, la custodia è strutturata in modo piacevole e si può scegliere tra quattro colori: nero, bianco, lavanda e verde salvia.

Sony WF-C700N: funzioni

Per quanto riguarda le funzioni, sono disponibili la cancellazione adattiva del rumore, l'accoppiamento multi-point Bluetooth per la connessione a due dispositivi contemporaneamente, la tecnologia di upscaling DSEE di Sony per migliorare la qualità audio, il supporto Realty Audio 360 con suono spaziale e, tramite l'app Sony Headphones, sarà possibile modificare le impostazioni di equalizzazione e cancellazione del rumore.

L'app di Sony consente di impostare facilmente livelli diversi di ANC per ambienti diversi (ad esempio, "al lavoro" rispetto a "in treno") e di passare automaticamente da un livello all'altro; è anche possibile crearli manualmente, cosa che di solito non avviene su dispositivi così economici.

Il suono è veicolato da un driver da 5 mm più piccolo rispetto a quello dei WF-1000XM4.

L’autonomia è il punto meno entusiasmante. La durata di 7,5 ore per ogni carica è nella media, ma Sony dichiara che la batteria viene ricaricata solo una volta dalla custodia, per cui la durata totale è di 15 ore. Si tratta di un valore piuttosto basso, anche se con l'ANC disattivato sale a 20 ore.

Gli auricolari hanno anche una classificazione IPX4 per l'impermeabilità, quindi possono essere utilizzati per l'esercizio fisico leggero, ma non immersi in acqua.

I nuovi auricolari sembrano essere un ottimo prodotto, a patto che la durata della batteria sia sufficientemente buona. Sony è sempre stata in grado di offrire un audio di buona qualità a un prezzo conveniente, come nel caso delle cuffie WH-CH520 e degli eccellenti WF-C500.