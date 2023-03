Sony vende così tante PS5 da diventare il più grande cliente di AMD

L'impennata delle vendite di PS5 ha fatto sì che Sony diventasse il cliente più importante per AMD nel 2022.

Con oltre 30 milioni di console PS5 vendute in tutto il mondo, Sony rappresenta ora il 16% del fatturato di AMD grazie all'acquisto della microarchitettura RDNA 2 personalizzata. Solo lo scorso anno, Sony ha investito 3,776 miliardi di dollari in tecnologia dei semiconduttori, secondo quanto riferito da Tom's Hardware (Si apre in una nuova scheda).

PS5 utilizza la GPU AMD Oberon, costruita con processo produttivo a 7nm. Con un clock della GPU di 2233MHz e una memoria di 16GB, la console presenta un reparto hardware di tutto rispetto. Ora che la PS5 è ampiamente disponibile in tutto il mondo senza problemi di reperibilità, è chiaro che Sony non mostri alcun segno di rallentamento da parte sua.

Sony ha aumentato la produzione della PS5 nel corso dell'ultimo anno, quindi è logico che stia impegnando più denaro per garantirsi la fornitura di GPU. Al giorno d'oggi, è possibile entrare in un negozio o aprire il sito di qualsiasi rivenditore e mettere le mani sulla console, cosa che non si poteva certo fare nei due anni successivi al lancio.

Il dominio di AMD nel settore dei videogiochi si estende anche all'altro lato del settore, in quanto il produttore di schede grafiche è anche responsabile dei componenti destinati a Xbox Series X. VGChartz (Si apre in una nuova scheda) sostiene che l'ultima console di Microsoft abbia venduto 20 milioni di unità, il che significa che Microsoft ha ancora un po' di strada da fare per recuperare terreno.

Tutto sommato, questo quadro è incoraggiante per quanto riguarda la longevità di PS5 e Series X. Queste console continuano a vendere incredibilmente bene nonostante i problemi iniziali, inoltre chi vuole acquistarle può farlo molto più facilmente di quanto non fosse all'inizio.

In definitiva, ciò significa che le console continueranno a essere prodotte per soddisfare la domanda, il che non può che essere positivo nel lungo periodo.