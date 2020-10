Sony: PS5 potrebbe costare più di Xbox Series X

Una delle domande più frequenti poste dai videogiocatori per la prossima generazione di console riguarda il prezzo effettivo della PS5. Alcune dichiarazioni di Jim Ryan, presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment, potrebbe mettere i potenziali acquirenti di PlayStation 5 nella posizione di dover considerare un costo maggiore del previsto.

In un'intervista di GamesIndustryBiz , Ryan ha affrontato il discorso del costo di PS5. Pur non rivelandone il prezzo, Ryan ha suggerito che PS5 avrà un prezzo adeguato, ma sicuramente l'obiettivo non sarà quello di battere Xbox Series X sul costo.

Parlando delle complicazioni di produzione e distribuzione dovute al Covid-19 e della loro eventuale influenza sulle vendite di PS5, Ryan ha dichiarato:

"Penso che il modo migliore per affrontare queste difficoltà sia fornire la migliore proposta possibile, e con questo non parlo necessariamente di un prezzo più basso. Il valore di un prodotto è dato dalla combinazione di molti aspetti. Il nostro settore per esempio include anche i videogiochi con tutte le loro variabili come il valore, la quantità, la qualità e il prezzo"

Il prezzo, una variabile importante

Ryan ha tuttavia sottolineato che il gaming tende ad essere uno dei passatempi irrinunciabili anche in tempi di difficoltà economiche:

"Quest'ultimo periodo ci ha mostrato che i videogiochi sono uno dei passatempi a cui non si rinuncia, anche in tempi economicamente difficili come questi. È abbastanza logico, le persone non possono uscire, quindi rimangono a casa. E chi può sapere quanto durerà questa situazione e quali saranno le conseguenze. Potrebbe essere che i parametri di valutazione che abbiamo applicato in passato non siano applicabili in futuro."

Il prezzo è sempre stato una delle variabili importanti nella scelta della console, soprattutto nei primi giorni di vendita. Una variabile ben più significativa rispetto al catalogo di videogiochi o funzionalità aggiuntive. La PS3 ha perso la battaglia sul prezzo con l'Xbox 360 e i ruoli si sono invertiti con l’arrivo della successiva generazione con PS4 e Xbox One: in quel caso Sony ha battuto Microsoft di € 100 sul costo durante il primo periodo di vendita. Il prezzo di lancio è una decisione critica, e la posizione di entrambe le aziende deve ancora essere svelata.