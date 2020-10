Sony: non ci saranno abbastanza PS5 per tutti al lancio, registrata una domanda senza precedenti

PS5 è già entrata nel cuore di moltissimi fan, lo conferma il volume altissimo di domanda che Sony si è trovata a fronteggiare in fase di preordini in moltissimi Paesi, tra cui l'Italia.

Il CEO Jim Ryan ha detto a Reuters che "il numero di preordini ricevuti ha rivelato la presenza una domanda davvero molto, molto elevata".

Per fare un confronto, Ryan ha rivelato che negli USA in sole 12 ore sono state vendute (tramite preordine) PS5 rispetto al numero di PS4 vendute con la stessa modalità nell'arco di 12 settimane nel 2013.

Se consideriamo che a oggi PS4 ha venduto più di 100 milioni di unità, per PS5 molto probabilmente si prospetta un debutto con i fuochi d'artificio.

Il Black Friday si avvicina

Queste sono senz'altro ottime notizie per Sony, ma un po' meno per i consumatori che non sono ancora riusciti a preordinare PS5. Ryan ha già messo i fan in guardia, affermando che "non tutti coloro che sono intenzionati ad acquistare PS5 al lancio ne troveranno una disponibile", aggiungendo poi che "l'azienda si sta impegnando più che mai per assicurarsi che più persone possibile vengano accontentate" e per fare in modo che PS5 sia disponibile per essere acquistata senza problemi di stock durante il periodo natalizio.

Vi ricordiamo che sia PS5 che PS5 Digital Edition usciranno in Italia il 19 novembre.

