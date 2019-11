Sony A9 II, nuove immagini trapelate. La presentazione potrebbe essere dietro l'angolo

Continuano ad arrivare indiscrezioni sulla data di presentazione della tanto attesa Sony A9 II ed è spuntata un'altra immagine su SonyAlphaRumors che, a quanto pare, dovrebbe raffigurare la prossima fotocamera top di gamma di Sony.

Sony A9 è sul mercato dall'aprile del 2017, quindi i tempi sono maturi per un nuovo modello, soprattutto visto che l'anno prossimo ci saranno le olimpiadi. Infatti A9 è pubblicizzata come una fotocamera professionale di altissimo livello, particolarmente indicata per gli scatti in scene d'azione e in ambito sportivo.

La sua caratteristica di punta è la capacità di catturare a 20fps a piena risoluzione senza blackout del mirino e con full autofocus. In sostanza è la migliore fotocamera per immortalare soggetti che si muovono velocemente senza perdere uno scatto.

L'ultima immagine trapelata fa pensare che il corpo di A9 II sarà quasi identico di quello del predecessore, il è un tratto tipico di Sony, abbiamo visto scelte simili per i prodotti della gamma A7.

Le indiscrezioni sulle specifiche tecniche sono un po' scarse, ma si dice che potremmo vedere un sensore full-frame da 36 MP quindi si candida a dare del filo da torcere ad altre fotocamere full-frame rapide. Il frame rate potrebbe essere ancora più elevato, in modo da rendere ancora più semplice immortalare i momenti chiave delle prossime Olimpiadi.

Per quanto riguarda la data di uscita di Sony A9 II, secondo le voci di corridoio si parla di una presentazione ad ottobre. Nel caso fosse così, mancherebbe davvero poco a scoprire tutti i segreti della nuova fotocamera top di gamma di Sony.