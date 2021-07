Sollevamento pesi in streaming - Come guardare le Olimpiadi Tokyo 2020

Il sollevamento pesi alle Olimpiadi di Tokyo 2020 promette di essere un torneo avvincente, con ben cinque atleti italiani in gara.

Se volete scoprire chi avrà la meglio sulle pedane di strappo e slancio, ecco tutte le informazioni che vi servono su streaming, orari e piattaforme.

Olimpiadi 2020 - Sollevamento pesi in streaming Date: sabato 24 luglio – mercoledì 4 agosto 2021 Luogo: Tokyo International Forum Streaming gratis: il sollevamento pesi alle Olimpiadi 2020 non è disponibile gratuitamente Altre piattaforme: DAZN, BBC, Discovery+, Sky Sport, CBC (Canada), Eurosport Player Chi è all'estero può usare ExpressVPN per vedere la RAI. Oppure dall'Italia per accedere ad altre piattaforme di streaming, come BBC o CBC.

Introdotte in occasione dei Giochi Olimpici di Montreal nel 1976, le due tecniche eseguite dagli atleti del sollevamento pesi devono essere eseguite tre volte. Per stabilire il vincitore, si conta il totale dei pesi maggiori sollevati nei tre turni. Nello strappo, il bilanciere va sollevato dal pavimento al di sopra della testa dell'atleta con un singolo movimento. Nello slancio, invece, sono previste due fasi: il bilanciere viene prima portato al petto e poi sollevato al di sopra della testa.

Quest'anno a Tokyo, donne e uomini competeranno in varie categorie di peso. Da una parte abbiamo gli atleti cinesi, già vincitori di quattro medaglie d'oro consecutive, dal 2004 al 2016, ma quest'anno abbiamo ottimi contendenti che provengono da altre parti dell'Asia e dall'Europa.

Pronti a guardare il sollevamento pesi durante le Olimpiadi di Tokyo 2020? Continuate a leggere per scoprire tutto quello che c'è da sapere!

Sollevamento pesi alle Olimpiadi 2020: il calendario

24 luglio - gara 49 kg donne

25 luglio - gara 61 kg e 67 uomini

26 luglio - gara 55 kg donne

27 luglio - gara 59 kg e 64 kg donne

28 luglio - gara 73 kg uomini

31 luglio - gara 81 kg e 96 kg uomini

1° agosto - gara 76 kg donne

2 agosto - gara 87 kg e +87 kg donne

3 agosto - gara 109 kg uomini

4 agosto - gara +109 kg uomini

Sollevamento pesi a Tokyo 2020: gli italiani in gara

A Tokyo 2020 vediamo la partecipazione di 5 atleti italiani: Antonino Pizzolato (81 kg), Mirko Zanni (67 kg), Davide Ruiu (61 kg), Maria Grazia Alemanno (59 kg), Giorgia Bordignon (64 kg).

Tokyo 2021 streaming gratis

Le olimpiadi di Tokyo 2020 sono trasmesse in streaming e tramite TV tradizionale, in modo gratuito, da molte TV locali. Nella maggior parte dei casi, tuttavia, non saranno trasmessi tutti gli eventi, né potete essere certi che non ci saranno interruzioni.

La Rai trasmette molti eventi su Rai 2, tramite i canali tradizionali, ma almeno per il momento non ci sono contenuti disponibili in streaming su Raiplay.

Se volete vedere tutto il sollevamento pesi in streaming, forse potete avere fortuna con una delle altre TV nazionali europee che trasmettono le olimpiadi:

Italia - RAI (solo digitale terrestre, niente streaming)

- RAI (solo digitale terrestre, niente streaming) UK - BBC e BBC iPlayer

- BBC e BBC iPlayer Francia - TF1

- TF1 Germania - ARD e ZDF

- ARD e ZDF Spagna - Mediaset

Per accedere vi servirà una VPN, e noi vi consigliamo ExpressVPN. Serve sia per per vedere la RAI dall'estero o per vedere una TV internazionale in Italia, in streaming via internet.

Tokyo 2020 è su DAZN DAZN permette di abbonarsi anche per un solo mese, quindi potrete disdire alla fine delle olimpiadi, se non siete più interessati. Per un costo molto contenuto avrete accesso a tutti i contenuti di Tokyo 2020 in streaming. Vedi offerta

Eurosport Player Potete abbonarvi a Eurosport Player per circa 8 euro e vedere praticamente tutti gli eventi di Tokyo 2020. I contenuti sono disponibili in streaming, su PC, smartphone, tablet e la maggior parte delle smart TV.Vedi offerta

Come vedere il torneo di sollevamento pesi di Tokyo 2020

Il torneo di sollevamento pesi sarà trasmesso in chiaro da Rai2 tramite i canali tradizionali, e in streaming da DAZN e altre piattaforme a pagamento.

Ma attenzione: la RAI ha deciso di tenere un "palinsesto non fisso", nel senso che potrebbe cambiare dinamicamente la programmazione per dare la priorità agli eventi più importanti, anche in base alla presenza o meno di atleti azzurri in gara.

Potete sottoscrivere un abbonamento, oppure provare a vedere la partita gratuitamente sulla TV di un altro Paese - con il commento in un'altra lingua, ovviamente.

Per farlo vi servirà una delle migliori VPN. O, perché no, una delle migliori VPN gratuite.

Ciò è necessario perché le varie TV e piattaforme hanno il permesso di trasmettere solo in un certo paese. Con una VPN potrete però avere un indirizzo IP del Paese che volete, e il problema è risolto.

Usare una VPN è una scelta del tutto legale e i prezzi sono molto abbordabili. In genere sono abbonamenti da almeno un mese, e se non volete rinnovare si può dare disdetta in modo facile e veloce.

Usare una VPN è semplicissimo:

1. Scaricate e installate la vostra VPN: la nostra prima scelta è ExpressVPN

2. Connettetevi alla corretta posizione server: aprite l'app VPN e scegliete la posizione

3. Andate alla diretta streaming dell'emittente: se vi interessa la copertura completa delle olimpiadi, scegliete l'app di streaming della TV che volete seguire.

Purtroppo non abbiamo trovato piattaforme in Italia che trasmettono le Olimpiadi in forma del tutto gratuita. Le opzioni migliori, al momento, sono queste: