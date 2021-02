Serie e film consigliati? Netflix li scaricherà automaticamente per voi

Netflix ha lanciato una nuova funzione che scaricherà automaticamente le serie e i film consigliati sul dispositivo mobile, in base ai gusti degli utenti rilevati dalla cronologia di visione. Si tratta di una funzionalità facoltativa, naturalmente, ma sembra valere la pena darle un'occhiata.

La funzione si chiama Download per te ("Downloads for you" in inglese) ed è disponibile a livello globale su Android (se gli utenti accettano i download automatici), mentre sarà testata su iOS nei prossimi mesi.

Annunciando la funzionalità , Patrick Flemming, Director of Product Innovation di Netflix, ha dichiarato che Download per te è pensata "per rendere ancora più facile scoprire e godersi nuove serie e film per gli iscritti".

"Che siate fan delle commedie impegnati in un lungo viaggio in auto o appassionati di storie romantiche senza connessione a Internet", ha aggiunto, "penseremo noi a offrirvi sempre qualcosa per divertirvi e stupirvi".

Quando viene utilizzata l'app Netflix per la prima volta dopo l'aggiornamento che introduce la nuova funzione, gli utenti possono attivarla o disattivarla nella scheda Download. Gli iscritti potranno selezionare anche quanto spazio di archiviazione dedicare ai download consigliati su un dato dispositivo (il servizio offre le opzioni di 1, 3 o 5 GB). Maggiore è lo spazio assegnato, maggiore sarà il numero di contenuti consigliati scaricati da Netflix per l'utente.

(Image credit: Netflix)

Ma non preoccupatevi, il download dei contenuti avviene solo quando è attiva una connessione Wi-Fi e si limita ai primi episodi di una serie (anziché aggiungerla tutta in una volta alla libreria).

Una volta seguiti (o rifiutati) i consigli, potrete eliminarli dal dispositivi per liberare spazio per altri suggerimenti. Quando li guardate, li eliminate o li ignorate, Netflix apprende le vostre abitudini di visualizzazione, allo scopo di migliorare i suggerimenti successivi, esattamente come avviene sulla libreria principale.

La nuova funzione include tutti i contenuti già scaricabili per la visualizzazione offline.

Non esattamente una novità

La funzione si aggiunge alle opzioni di download di Netflix già disponibili, Smart Downloads , che consente agli utenti di salvare i contenuti per una visualizzazione successiva.

Smart Downloads è arrivata nel 2018 ed era rivolta soprattutto ai Paesi emergenti, e ai pendolari e ai viaggiatori che utilizzano il servizio in volo o in treno.

Ora, gli utenti Netflix in tutto il mondo che decidono di abilitare la funzione Download per te potranno godersi una libreria ben curata di consigli in pre-download, sempre pronti anche quando la connessione a Internet non è stabile.

Le migliori VPN per Netflix del 2021