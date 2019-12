Samsung Note 10 Lite svelato in un render Siamo prossimi al lancio?

È notizia di ieri la scoperta di una pagina di supporto, presente sul sito ufficiale di Samsung Spagna, che non ha fatto altro che alimentare le voci di una possibile uscita imminente della nuova variante Lite di Galaxy Note 10.

Oggi, nonostante non sia stata ancora ufficializzata una data di lancio per il dispositivo, il sito tech tedesco WinFuture ha smascherato 16 render che lo mostrano in differenti opzioni di colore.

(Image credit: WinFuture)

Sulla base dei render trapelati, possiamo aspettarci che il Galaxy Note 10 Lite (o in qualsiasi altro modo questo venga chiamato) sarà dotato di uno schermo Infinity-O simile a quello dei fratelli maggiori Note 10 e Note 10 Plus – sebbene senza le estrose curvature dei bordi.

Dando uno sguardo al retro del dispositivo notiamo le fotocamere che sono soltanto tre e non quattro, facendo riecheggiare le critiche mosse su questo aspetto nei confronti del futuro Samsung Galaxy S11 e del già annunciato Galaxy A71.

S Pen più potente

Sicuramente l’elemento che distingue un dispositivo della serie Note dalla restante lineup di smartphone è la presenza della ormai celebre S Pen, ben visibile nei render. Come nelle precedenti versioni, questa sarà dotata di connettività Bluetooth che permetterà agli utenti di scattare foto in remoto oppure scorrere le slide di una presentazione.

Al momento, si prevede che il Galaxy Note 10 Lite possa debuttare insieme al Galaxy S10 Lite a Gennaio 2020. Lo vedremo probabilmente vestire le colorazioni Prism Silver, Black e Red – date uno sguardo ai render presenti sulla pagina dedicata di WinFuture riguardo le diverse soluzioni adottate.