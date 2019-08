Samsung Galaxy Tab S6 vs. iPad Pro (2018)

Se cercate un tablet professionale, potete scegliere solo tra poche opzioni. In cima alla lista generalmente c'è l'iPad Pro (2018), ma Samsung cerca di competere e il suo Samsung Galaxy Tab S6 è l'ultimo entrato in gara? Chi dei due vincerà?

Entrambi hanno i loro vantaggi, e possiamo dire che finora si tratta della sfida più serrata tra Samsung e Apple. Il nuovo tablet di Samsung infatti presenta molti miglioramenti rispetto al modello precedente.

I gusti personali hanno sicuramente il loro peso, ma noi abbiamo analizzato i vari aspetti dei due dispositivi per darvi un'idea di come sono se messi a confronto. Ricordate che confronteremo il Tab S6 all'iPad Pro da 11'' (2018), dato che è il più simile per quanto riguarda le dimensioni e l'aspetto. Le uniche cose diverse nell'iPad Pro da 12.9'' sono lo schermo più grande, la risoluzione maggiore e la durata della batteria più estesa.

Senza aggiungere altro, passiamo al confronto tra i due tablet.

Samsung Galaxy Tab S6 (Image credit: Future)

Analisi del prezzo

Di tutte le categorie, quella del prezzo è la più importante, e il Samsung Galaxy Tab S6 è un dispositivo meno costoso. Il prezzo dovrebbe essere di circa 800 euro per il modello base con 6 GB di RAM, 128 GB di memoria interna e Wi-Fi, e ci aspettiamo l'uscita per fine agosto.

L'iPad Pro (2018) ormai è in commercio da un po', ma come ben sappiamo Apple è molto riluttante ad abbassare i prezzi, quindi lo si può trovare allo stesso prezzo di quando è uscito: si parte da un prezzo di 899 euro per il modello base con Wi-Fi, 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna. Per aumentare la memoria fino a 1 TB, c'è da pagare una differenza che può andare dai 170 agli 830 euro.

Apple iPad Pro da 11'' (2018) (Image credit: Future)

Design

Questi tablet hanno un design differente, anche se si somigliano: non ci sono pulsanti nella parte frontale, dove invece è presente una fotocamera nella cornice superiore. I pulsanti sono sul lato, e la scocca è in metallo. Purtroppo, nessuno dei due ha il jack audio da 3.5 mm.

L'iPad Pro segue lo stesso design dell'iPhone 4, dal gusto industrial. I quattro altoparlanti presenti vicino ad ogni angolo ora hanno anche un woofer e un tweeter ciascuno. Per questa generazione di iPd, Apple aveva fornito una porta USB-C per i modelli Pro, terribile per chi ha solo cavi Lightning ma ottima per chiunque altro.

Anche il Samsung Galaxy Tab S6 ha bordi squadrati, anche se leggermente più arrotondati rispetto all'iPad. A differenza di quest'ultimo, ha una porta microSD per arrivare fino a 1 TB di memoria, il che è un bel vantaggio. Il Tab S6 ha uno spessore di soli 5.7 mm, che lo mette quasi sullo stesso livello dell'iPad Pro, il cui spessore è di 5.8 mm.

Anche per quanto riguarda le fotocamere i due tablet sono simili. L'iPad Pro ha una fotocamera posteriore da 12 MP e una fotocamera frontale da 7 MP, mentre il Tab S6 ha una fotocamera posteriore da 13 MP e una fotocamera frontale da 8 MP. La differenza è che quest'ultimo ha anche una fotocamera grandangolare da 5 MP. Questo offre senza dubbio più versatilità rispetto all'iPad Pro, ma onestamente, quanto spesso avrete bisogno di usare un tablet professionale per scattare foto?

Samsung Galaxy Tab S6 (Image credit: Future)

Display

Il Samsung Galaxy Tab S6 vince con il suo display Super AMOLED da 10.5'' (1600 x 2560). Per il modello precedente è stato lo stesso, dato che a quanto pare il display sarà uguale a quello del Tab S4.

L'unica modifica è data dal sensore per impronte digitali integrato nello schermo, ottimo per chiunque cerchi un'alternativa al riconoscimento facciale.

Il display dell'iPad Pro da 11'' dal canto suo non rimane eccessivamente indietro, si tratta di un Liquid Retina IPS LCD (1668 x 2388) con tecnologia Apple TruTone e frequenza di aggiornamento a 120hz che permette di riprodurre contenuti multimediali e giocare senza intoppi. Non riesce a gestire l'HDR bene quanto un display OLED; offre un'ampia gamma cromatica ma non la stessa luminosità.

Samsung Galaxy Tab S6 (Image credit: Future)

Periferiche

Entrambi i tablet se la sono giocata sullo stesso terreno, ma il Tab S6 sembra avvantaggiato dalla Book Cover Keyboard rinnovata che ora prevede il touchpad. In più, la tastiera può essere staccata lasciando il supporto posteriore, il che è molto utile.

Non si sa ancora quanto costerà la nuova tastiera, probabilmente più dei 149 dollari richiesti per la Book Cover Keyboard del Tab S4, con funzioni più limitate. Potrebbe essere più costosa della Smart Keyboard dell'iPad Pro, che costa 199 euro.

Un altro vantaggio del Tab S6 è la S Pen, che è inclusa nel prezzo del tablet (e permette di risparmiare i 135 euro richiesti per la Apple Pencil di seconda generazione). Ci sono nuovi trucchetti per questa nuova S Pen, come le Air Action che vi permetteranno di utilizzare i gesti per i controlli più semplici. Per ora non sembra ci siano funzioni particolarmente utili, ma staremo a vedere se ci saranno integrazioni interessanti da parte di app di terze parti.

Entrambi i tablet ricaricano i rispettivi pennini. Con Apple è sufficiente sfruttare il magnete che permette di fissare le Apple Pen nella parte superiore dell'iPad Pro, mentre la S Pen va inserita nell'alloggio apposito sul retro del Tab S6.

Apple iPad Pro da 11'' (2018) (Image credit: Future)

Performance, OS e durata della batteria

L'iPad pro ha un processore migliore, l'A12X Bionic, mentre il Tab S6 uno Snapdragon 855. Si tratta di un miglioramento rispetto al modello precedente, dotato di un processore datato. D'altra parte però i tablet Apple professionali partono da 4 GB di RAM (e si arriva fino a 6 GB), mentre Samsung Parte da 6 GB e si può arrivare fino a 8 GB.

Per quanto riguarda la memoria interna, l'iPad Pro parte da soli 64 GB ma si può acquistare la versione da 256, 521 o addirittura 1 TB, che però vi costerà cara. Il Tab S6 parte da 128 GB, c'è anche l'opzione da 256 GB ma la porta microSD vi permette di arrivare fino a 1 TB.

Al di là delle specifiche, la vera differenza sta nel sistema operativo. Il Samsung ha Android 9 Pie con configurazione One UI, non particolarmente degno di nota anche se la simulazione DeX sembra promettente. Non è comunque un'esperienza simile a quella di un laptop, anche se le scorciatoie con la Book Cover Keyboard rendono tutto più semplice.

Il sistema operativo iOS è sempre stato superiore, ma l'introduzione di iPadOS potrebbe davvero portarlo su un altro livello. Aspettatevi funzioni che vi permetteranno di utilizzare l'effettiva intera superficie dello schermo, e un sistema operativo diverso da quello per smartphone.

La batteria dell'iPad Pro è più grande, da 7812 mAh, mentre quella del Tab S6 è da 7040 mAh, ma la misura non è tutto. Nel nostro test abbiamo notato che la batteria dell'iPad si consuma più velocemente, ma faremo ulteriori accertamenti.

Detto questo, l'iPad è leggermente più veloce a ricaricarsi, nonostante la ricarica rapida Samsung da 15 W.

Samsung Galaxy Tab S6 (Image credit: Future)

Verdetto

Non è facile decidere quale dei due tablet sia migliore, ognuno ha i suoi pro e contro che più o meno si bilanciano, ma probabilmente è il sistema operativo il fattore decisivo. Questo dipende dal gusto personale, voi preferite iOS/iPadOS o Android?

Se non volete spendere troppo, il Galaxy Tab S6 è un'ottima scelta, anche se potete acquistare un buon laptop per gli stessi soldi. Se siete disposti a spendere di più, probabilmente l'iPad Pro è l'opzione migliore. Se dovete acquistarlo per scopi professionali (come l'editing di foto) probabilmente sarete a caccia delle app giuste, come Adobe Suite, supportate da entrambi i dispositivi.

In ogni caso, entrambi sono un'ottima scelta per chi preferisce i tablet e ha gusti esigenti.

