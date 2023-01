Samsung Galaxy S23 Ultra, in arrivo un prezzo ancora più alto?

Samsung dovrebbe annunciare i suoi smartphone di punta 2023 nelle prossime settimane, e quando lo farà molto probabilmente lancerà i suoi modelli premium con un più spazio di archiviazione - ma questo significa che dobbiamo aspettarci anche un aumento dei prezzi.

I modelli base di Samsung Galaxy S22, Galaxy S22 Plus e Galaxy S22 Ultra hanno tutti 128 GB di memoria di base. Tuttavia, diversi leaker hanno annunciato che i modelli Samsung Galaxy S23 Plus e Ultra offriranno un minimo di 256 GB, eliminando l'opzione di archiviazione più piccola.

L'affidabile informatore Ahmed Qwalder (Si apre in una nuova scheda) ha fatto trapelare questo cambiamento all'inizio di gennaio, e ora un altro leaker generalmente affidabile, SnoopyTech, ha affermato che i modelli Plus e Ultra abbandoneranno la versione da 128 GB.

In particolare, i leaker sostengono che vedremo le seguenti opzioni dell'S23:

Samsung Galaxy S23 128GB storage / 8GB RAM 256GB storage / 8GB RAM

Samsung Galaxy S23 Plus 256GB storage / 8GB RAM 512GB storage / 8GB RAM

Samsung Galaxy S23 Ultra 256GB storage / 8GB RAM 512GB storage / 12GB RAM 1TB storage / 12GB RAM



Nel caso della variante più grande da 1 TB di storage / 12 GB di RAM dell'S23 Ultra, SnoopyTech afferma che potrebbe essere un'esclusiva dello shop online di Samsung, ma dovremo aspettare per vedere cosa verrà annunciato.

Oltre ai dettagli sullo storage, lo stesso leaker sembra aver rivelato anche le opzioni di colore: Botanic Green, Misty Lilac, Phantom Black, Cotton Flower e altri colori in esclusiva sullo store Samsung. Non è chiaro quali altri colori Samsung potrebbe rendere esclusivi per il suo store, ma potremmo assistere al ritorno di tonalità come Rose Pink e Phantom Red, che erano disponibili per gli smartphone Galaxy S22 e Galaxy S21.

Non ci sono ancora dettagli sui prezzi - al momento si parla di un lancio il 1° febbraio, quindi probabilmente non ci vorrà molto tempo prima di scoprire di più sui nuovi modelli Samsung - ma sospettiamo che i nuovi modelli base da 265 GB dell'S23 Plus e dell'Ultra costeranno più dei modelli da 128GB della generazione attuale.

Al contrario, è probabile che le varianti più economiche di S23 Plus e Ultra avranno un prezzo superiore, allineato al costo dei modelli da 256 GB che li hanno preceduti; ciò significa che avere un top di gamma Samsung sarà una cosa ancora meno accessibile rispetto al 2022 - e già erano smartphone molto molto costosi. Detto questo, c'è la possibilità che Samsung ci dimostri che ci sbagliamo, e noi speriamo che lo faccia.

Se non potete aspettare il lancio dell'S23 e avete bisogno di un telefono adesso, perché non date un'occhiata alle nostre scelte dei migliori telefoni Android che potete acquistare oggi?