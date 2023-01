Samsung Galaxy S23 Ultra, dopo le foto arrivano i video 4K a 60fps

Samsung si sta preparando a presentare i nuovi Galaxy S23 il 1° febbraio. Grazie alle numerose indiscrezioni trapelate negli ultimi mesi sappiamo già che Samsung Galaxy S23 Ultra sarà dotato di un nuovo sensore principale da 200 MP.

Sono state pubblicate anche delle immagini in anteprima per mostrare il miglioramento della qualità degli scatti. Ora, l'utente edwardsurbina ha condiviso su Youtube (Si apre in una nuova scheda) anche dei video che mostrano filmati 4K e 60fps registrati con il Galaxy S23 Ultra.

La stessa fonte aveva anche condiviso precedentemente su Twitter dei campioni video a 8K e 30fps, che però sono stati subito eliminati, forse a seguito di un intervento da parte di Samsung.

Tornando ai video in questione, il primo sembra essere stato registrato con la fotocamera principale da 200MP, mentre il secondo video sembra zoomato, il che potrebbe significare che è stato girato da una delle due fotocamere con teleobiettivo (3x e 10x) presenti sul nuovo smartphone Samsung.