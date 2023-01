Samsung Galaxy S23 promette foto notturne pazzesche

Uno dei più grossi passi in avanti compiuti dalle fotocamere dei recenti smartphone top di gamma riguarda la fotografia notturna, e sembra che la fotocamera dell'imminente Samsung Galaxy S23 rappresenti qualcosa di rivoluzionario rispetto gli attuali standard.

Samsung ha pubblicato un breve video sul suo canale YouTube, nel quale si vede la luna venire fuori dall'ombra, a cui viene in seguito sovrapposta la parola "Mooon" con tre obiettivi fotografici al posto di ogni "o".

Il video suggerisce chiaramente che la nuova fotocamera dovrebbe garantire una maggior qualità nelle foto scattate di notte, anche se ciò rimarrà ovviamente da verificare una volta che i nuovi telefoni diventeranno disponibili.

La quantità di obiettivi presenti nella parola "luna" sembrerebbe suggerire che il video si riferisca alla versione standard dell'S23 o al Galaxy S23 Plus, dato che l'Ultra dovrebbe avere quattro obiettivi. Quest'ultimo sarà con ogni probabilità il migliore a scattare dei tre per le foto lunari, dato che sarà sicuramente in grado di zoomare molto più lontano dei modelli S23 e S23 Plus.

Nel video si legge inoltre che "le notti epiche stanno arrivando", suggerendo che oltre alle riprese lunari, la fotografia notturna in generale sarà un punto di forza della nuova serie, con scatti chiari e luminosi.

Image 1 of 4 (Image credit: Edwards Urbina) (Image credit: Edwards Urbina) (Image credit: Edwards Urbina) (Image credit: Edwards Urbina)

Una miglior qualità confermata dalle indiscrezioni

Come accennato inizialmente, potremo dare un giudizio definitivo solo dopo aver provato la fotocamera dei prossimi Galaxy S23. Le precedenti indiscrezioni tuttavia, hanno lasciato intendere che i top di gamma Samsung abbiano una particolare propensione agli scatti in condizioni notturne, come mostrato in dei recenti scatti trapelati in rete.

Ciò è sicuramente possibile, almeno in parte, grazie al nuovo sensore con risoluzione da 200MP che dovrebbe equipaggiare il Samsung Galaxy S23 Ultra, al posto del precedente obiettivo da 108MP, presente su Galaxy S22 Ultra.

Non resta che attendere l'evento Unpacked 2023, che si svolgerà l'1 febbraio alle 19:00 qui in Italia, per poter finalmente dare uno sguardo definitivo alla nuova gamma.