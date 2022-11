Samsung Galaxy S23 arriva la prima settimana di febbraio

The Samsung Galaxy S22 family of phones

La maggior parte delle indiscrezioni sull'uscita di Samsung Galaxy S23 trapelate finora segnalavano il mese di febbraio 2023 come il più papabile, ma le ultime notizie aggiungono dettagli più precisi: a quanto pare, il prossimo smartphone Samsung top di gamma arriverebbe all'inizio del mese.

Secondo Chosun (Si apre in una nuova scheda) (via SamMobile (Si apre in una nuova scheda)), il lancio sarebbe programmato per la prima settimana di febbraio 2023. Il primo febbraio cade di mercoledì, quindi non è chiaro se la fonte intenda entro il primo weekend o i primi sette giorni del mese.

A quanto pare, Samsung starebbe pianificando di tenere un incontro stampa di persona per il lancio di Galaxy S23 a San Francisco, in California. Se così fosse, sarebbe la prima volta dal 2020, quando gli eventi fisici si sono dovuti interrompere a causa della pandemia.

Qualche giorno in anticipo

Un altro dettaglio specifica che gli smartphone della serie Galaxy S23 saranno acquistabili a partire dal 17 febbraio.

C'è chi si ricorderà che Galaxy S22 è stato presentato mercoledì 9 febbraio, quindi stavolta le tempistiche sono perfettamente in linea con la tabella di marcia solitamente adottata da Samsung, anzi, addirittura leggermente in anticipo.

Le informazioni restanti del report non riferiscono nulla che non sia già stato rumoreggiato nei mesi scorsi, ma la specificità con cui è stata indicata la finestra di lancio lascia ben sperare per chi non vede l'ora escano i nuovi smartphone Samsung.