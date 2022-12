Samsung Galaxy S23 arriva il 1 febbraio

Il 2022 è quasi finito, il che significa che probabilmente non manca molto al lancio della prossima serie Samsung Galaxy S23. Abbiamo visto alcuni render trapelati dei prossimi smartphone Samsung che sembrano confermare il nuovo design della fotocamera per Galaxy S23 e S23 Plus.

Le custodie protettive sono state pubblicate su MobileFun (Si apre in una nuova scheda) (via SamMobile (Si apre in una nuova scheda)) e mostrano il design e alcuni possibili colori dei due Galaxy in questione. Alcune custodie sono dotate di fori singoli per le lenti della fotocamera, mentre altre presentano un unico foro allungato per l'intero modulo fotografico

Sembra praticamente confermato che Samsung stia modificando il design dei Galaxy S23 e S23 Plus per adattarlo meglio a quello del top di gamma: il Galaxy S22 Ultra presenta infatti moduli singoli invece di un alloggiamento per l'intero modulo fotografico come i modelli più piccoli, ed è probabile che il Galaxy S23 Ultra continuerà sulla stessa linea per quanto riguarda il design.

Questo potrebbe deludere alcuni utenti, infatti la conformazione del modulo fotografico di Galaxy S22 Ultra comporta un accumulo di polvere intorno alle lenti che è senz'altro fastidioso. Supponendo che i modelli della serie Galaxy S23 presentino lo stesso design, una custodia protettiva dovrebbe essere sufficiente a risolvere il problema.

Ci aspettiamo che Samsung presenti la serie Galaxy S23 all'inizio di febbraio, e diverse indiscrezioni recenti indicano come possibile data il 1 febbraio. Se così fosse, l'evento si svolgerà con più di una settimana di anticipo rispetto all'evento di lancio del Galaxy S22 di quest'anno.