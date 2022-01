Samsung Galaxy S22, la data di uscita ormai è certa

The Samsung Galaxy S21 Ultra

Nonostante sia stato confermato che a febbraio 2022 ci sarà il prossimo evento Galaxy Unpacked, non sappiamo per certo se è in questa occasione che vedremo Galaxy S22 e Galaxy Tab S8.

Secondo Evan Blass, tuttavia, è plausibile aspettarsi che sarà così. L'affidabile leaker ha condiviso quello che sembra essere l'invito ufficiale per l'evento, che suggerisce cosa verrà presentato. L'account Twitter di Evan Blass è privato, ma se decidete di seguirlo potete vedere il tweet in questione qui.

L'immagine ha uno sfondo grigio e il logo Samsung in altro, mentre al centro c'è un cubo trasparente con una "S" viola al centro.

Sotto c'è lo slogan "The Epic Standard", le parole "Galaxy Unpacked" e la data 9 febbraio. C'è scritto anche che l'evento inizierà alle 15:00, un dettaglio strano se consideriamo che gli inviti dello scorso anno non riportavano l'orario (probabilmente per i diversi fusi orari).

In effetti non sappiamo a quale fuso orario si riferisca, anche se ipotizziamo potrebbe essere l'ora GMT. In Italia quindi l'evento inizierebbe alle 16:00.

Abbiamo sentito indiscrezioni discordanti secondo cui l'evento potrebbe tenersi l'8 o il 9 febbraio, ma secondo queste ultime notizie sembra decisamente più probabile la seconda ipotesi.

