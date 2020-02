Samsung Galaxy S20 Ultra, la fotocamera da 108 MP scatterà fantastiche foto da 12 MP

The Galaxy S20 Ultra could have a much better camera than the S10, above

Una delle caratteristiche più interessanti del Samsung Galaxy S20 Ultra potrebbe essere la sua innovativa fotocamera da 108 MP; grazie al marchio che Samsung sta per depositare, sarà possibile scattare bellissime fotografie ad una risoluzione di 12MP.

Come riportato da LetsGoDigital , Samsung ha fatto richiesta per depositare il marchio chiamato “Nonacell”, anche se per ora la società coreana non ha rilasciato alcun dettaglio sul funzionamento. Quello di cui siamo certi è che questo nuovo brevetto riguarda il comparto fotografico e che dal nome si possa già intuire di cosa si tratterà.

Iniziamo proprio da qui. Samsung, in alcune delle sue fotocamere, utilizza già una tecnologia chiamata "Tetracell" per combinare quattro pixel in uno. Di conseguenza ha senso pensare che “Nonacell” sia qualcosa di simile. Se si pensa che "nona" significa nove in latino,a rigor di logica questa tecnologia dovrebbe combinare ben nove pixel in uno. Questo significa che con un obiettivo da 108 MP si potrebbero scattare foto incredibilmente dettagliate con risoluzione a 12MP, visto che 12 x 9 fa esattamente 108.

Non un nuovo nome

Non c'è alcuna garanzia che questa tecnologia verrà utilizzata con la fotocamera da 108 MP, ma sembra molto probabile poiché non è la prima volta che ne sentiamo parlare.

A dicembre 2019, @UniverseIce (un leaker affidabile) in un tweet ha affermato che Samsung avrebbe usato esattamente questa tecnologia per la sua fotocamera da 108 MP, citando anche il nome “Nonacell”; questa domanda di registrazione del marchio e le altre indiscrezioni non fanno che confermare i nostri sospetti.

Ma qual è il vantaggio di combinare nove pixel in uno? Innanzitutto rende i pixel più grandi, migliorando notevolmente le prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione. Inoltre, nonostante si scattino fotografie con risoluzione a 12 MP, la qualità finale risulterebbe ottima. Dopotutto, molte fotocamere per smartphone di fascia alta possiedono fotocamere da non più di 12MP.

Di fatto non sappiamo ancora se sarà possibilescattare foto con risoluzione a 108 MP. In ogni caso lo scopriremo molto presto, dato che l’11 febbraio Samsung dovrebbe svelare il nuovo Galaxy S20 Ultra insieme al Galaxy S20 e S20 Plus. Se siete interessati ad acquistare uno di questi nuovi Top di Gamma Samsung e non volete farvi sfuggire nessuna notizia, tornate a trovarci sul nostro sito.