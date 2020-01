Samsung Galaxy S20+ 5G (SM-G986U) compare su Geekbench

Samsung debutterà con la serie di smartphone Galaxy S20 il mese prossimo. Prima ancora della presentazione, molte voci e rumor si continuano a rincorrere per rivelare informazioni importanti sugli smartphone S20. Durante il fine settimana erano apparse delle riprese dal vivo del Galaxy S20+ 5G. Le immagini sono state la conferma dei vari render del telefono apparsi nell'ultimo mese. Lo smartphone Galaxy S20+ 5G, che si ritiene abbia un numero di modello di SM-G986U, è stato testato su Geekbench. Come al solito, la piattaforma di benchmarking ha rivelato alcuni dettagli del dispositivo.

La tabella di Geekbench 5 del Galaxy S20 rivela che è precaricato con Android 10. Il telefono dovrebbe avere l'ultima interfaccia personalizzata One UI 2.0. Il telefono è alimentato da un processore che è indicato come "kona", è il nome in codice della piattaforma mobile Snapdragon 865 che è stata resa ufficiale il mese scorso. La frequenza di base del processore è 1,80 GHz.

Il SoC è assistito da 12 GB di RAM. Il dispositivo potrebbe essere dotato dell'ultima RAM LPDDR5. Nel test single-core di Geekbench 5, il telefono ha totalizzato 923 punti e nel test multi-core ha raggiunto il punteggio di 3.267.

Galaxy S20+ 5G, le specifiche

Le voci sul Galaxy S20+ 5G parlano di un display S-AMOLED con risoluzione da 6,7 ​​pollici e design Infinity-O. Il display dovrebbe fornire una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Alcuni mercati dovrebbero ricevere la versione del chipset Exynos 990 dello smartphone Galaxy S20+ 5G. Potrebbe essere dotato di una memoria interna di 256 GB. Il telefono dovrebbe montare una batteria da 4.300 mAh e potrebbe includere un adattore per la ricarica rapida da 25 W. La configurazione del telefono con quadrupla fotocamera posteriore potrebbe includere un obiettivo principale da 108 megapixel.

Si dice che la serie Galaxy S20 includerà cinque dispositivi: Galaxy S20, Galaxy S20 5G, Galaxy S20+, Galaxy S20+ e Galaxy S20 Ultra 5G. Il gigante tecnologico sudcoreano ha confermato nell'ultima settimana che si terrà l'11 febbraio il Galaxy Unpacked Event 2020 a San Francisco alle ore 11:00 (PST). Allo stesso evento si prevede che l’azienda rilascerà il suo telefono pieghevole a conchiglia chiamato Samsung Galaxy Z Flip. I vari rumor dicono che potrebbe essere un dispositivo con piattaforma mobile Snapdragon 855.

Via Gizmochina