Samsung Galaxy S11 probabilmente non avrà la fotocamera sotto il display

Ultimamente sia Xiaomi che Oppo hanno fatto vedere schermi di smartphone che integravano la fotocamera frontale. In questo modo non servono fori, notch o altre diavolerie del genere. Tuttavia potrebbe essere necessario molto tempo prima che Samsung sfrutti questa tecnologia.

O almeno questa è l'impressione che @UniverseIce ha offerto in un suo tweet dove afferma che questa tecnologia è ancora acerba. Nel frattempo però i fori delle fotocamere dovrebbero diventare sempre più piccoli.

Nella seconda metà dell'anno dovrebbero restringersi sotto i 4 mm (il che potrebbe significare che il Samsung Galaxy Note 10 avrà un foro di queste dimensioni), per arrivare a 1mm nei prossimi uno-due anni.

Under-display camera technology will take a long time to mature.In the second half of this year, the rigid Super AMOLED will be on the stage of history, with a size of 3.x mm, and will continue to Shrink this number until 1mm in the next 1-2 years.June 4, 2019