Samsung Galaxy S11, la fotocamera potrebbe avere tanti miglioramenti

La fotocamera potrebbe essere uno degli aspetti più interessanti di Samsung Galaxy S11. Nelle scorse settimane si è parlato sia della possibilità che ci sia un sensore da 108 MP sia di un obiettivo capace di offire zoom ottico 5x, ma adesso si dice che quest'ultimo aspetto possa essere ancora più impressionante.

Su Twitter, il cacciatore di indiscrezioni @UniverseIce ha twittato dicendo che "S11 non avrà un zoom ottico 5x tradizionale ". Non sappiamo ancora bene cosa significhi quest'affermazione di preciso, ma senz'altro si ha l'impressione che l'obiettivo per lo zoom possa essere qualcosa di insolito e particolare.

In una risposta questo tweet, si è poi suggerito che Samsung Galaxy S11 potrebbe essere un po' più spesso rispetto a Galaxy S10. In ogni caso, ci siamo fatti un'idea di come potrebbe essere quest'obiettivo per lo zoom e cosa lo renderebbe particolare.

The S11 doesn't just have a normal 5x optical zoom.October 7, 2019

Secondo The Elec (un sito sudcoreano specializzato in notizie sulla tecnologia), South Korean tech news site), MecaTech Systems sta fornendo sistemi di prova per una fotocamera "piegata" da inserire su Galaxy S11.

Il design piegato permette di usare lenti simili a quelle periscopiche, ma con uno sbalzo minore rispetto allo chassis, perché l'alloggio del modulo fotografico occupa spazio lateralmente invece che verticalmente. Insomma, ci sono sempre più prove che Samsung Galaxy S11 potrebbe avere un obiettivo per lo zoom inserito facilmente sul retro del dispositivo, nonostante si tratti di un livello di zoom davvero notevole.

Potrebbe essere questo quello a cui si riferiva @UniverseIce quando ha parlato di un obiettivo per lo zoom "non normale", ma onestamente speriamo che ci sia dietro qualcosa di più.

Sappiamo ancora molto poco su Galaxy S11 in questo momento, ma è normale visto che Samsung Galaxy S11 arriverà soltanto a febbraio 2020 probabilmente. In ogni caso vi terremo aggiornati su tutte le indiscrezioni e novità in merito.

Il Black Friday 2019 si avvicina e potrebbe essere un'ottima occasione per fare acquisti

Per esempio potreste riuscire ad acquistare uno dei migliori smartphone Android del 2019 a prezzi ribassati

Via BGR