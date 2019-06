Samsung Galaxy Note 10, lo slot microSD solo per la versione Pro?

Non manca molto ormai alla presentazione ufficiale del Samsung Galaxy Note 10, o arrivati a questo punto le indiscrezioni si susseguono a ritmo quasi quotidiano. L'ultima in ordine di tempo suggerisce che il top di gamma Samsung non avrà lo slot microSD, nella sua versione standard.

Lo suggerisce Max Weinbach di XDA Developers, che ha usato Twitter per rivelare alcuni dettagli sul Note 10 ottenuti, a quanto pare, da qualcuno che sta già testando le due varianti. A quanto pare, lo slot MicroSD sarà un'esclusiva della versione Pro.

Se fosse vero significherebbe un netto cambio di strategia per Samsung, che ha sempre dotato i propri smartphone di memoria espandibile. Il Galaxy S10, in tutte e tre le varianti, è compatibile con schede fino a 512GB.

Per chi non avesse seguito le notizie finora, vale la pena ricordare che il Samsung Galaxy Note 10 dovrebbe (potrebbe) uscire in due varianti. Una normale e una Pro, più grande e con specifiche migliori.

Galaxy Note 10, jack da 3,5 mm

Secondo il tweet di Weinbach, inoltre, c'è qualcosa da dire anche sul jack da 3,5 mm per le cuffie. Secondo alcune fonti sarà presente, mentre secondo altre Samsung lo eliminerà.

Le ultime indiscrezioni suggeriscono che il jack sarà presente su entrambe le varianti del Galaxy Note 10, che quindi ci permetteranno di usare le nostre cuffie con cavo senza comprare adattatori.

Per la prima volta Samsung introdurrà un modello Pro insieme a quello standard, se le indiscrezioni sono precise. La stessa strategia si è rivelata efficace con gli smartphone Galaxy S, quindi sarebbe comprensibile se Samsung facesse la stessa cosa con la serie Note.

Il Samsung Galaxy note 10 sarà presentato ad agosto 2019, con ogni probabilità il 7 agosto 2018.

Via SamMobile