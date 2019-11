Samsung Galaxy Note 10 e Galaxy Note 10+ già disponibili su Amazon

Ieri Samsung ha presentato il successore di Samsung Galaxy Note 9. Per la prima volta Galaxy Note 10 non è un solo modello, ma ben due, oltre alla versione 5G.

Infatti, alla famiglia di phablet adesso si è aggiunta una versione Note 10+ che, rispetto al Note 10 dispone di una batteria più capiente (4300 vs 3500 mAh), maggiore RAM (12 vs 8 GB), slot SD, uno schermo più grande (6,8 pollici su Note 10+ 6,3 pollici su Note 10) una fotocamera migliorata (Note 10+ dispone di un sensore VGA per la profondità di campo).

Su Amazon è gia possibile preordinare i due dispositivi e la spedizione è a partire dal 23 agosto (entro il 23 agosto per i membri prime).



I prezzi sono quelli già comunicati nell'articolo di presentazione che abbiamo pubblicato ieri sera, quindi parliamo di 979 euro per Galaxy Note 10 con 8 GB di RAM e 128 di archiviazione (disponibile nelle versioni Aura Glow e Aura Black) e 1129 euro per Galaxy Note 10+ con 12 GB di RAM e 256 di archiviazione (disponibile nelle colorazioni aura White e Aura Black).

Chiudiamo dicendo che, al momento, la versione 5G di Note 10+ non è disponibile per il preordine né su Amazon né sul sito ufficiale Samsung.

Vi terremo aggiornati sugli sviluppi in merito, continuate a seguirci, vi aspettiamo.

