Samsung Galaxy A11, le indiscrezioni su prezzo e specifiche

Come riporta Gizmochina , nel corso delle ultime settimane sono trapelate diverse indiscrezioni in merito al Samsung Galaxy A11, come ad esempio quella relativa al fatto che lo smartphone potrebbe aver ricevuto la certificazione Wi-Fi Alliance per adottare un unico standard per la banda larga senza fili nel mondo.

Contrassegnato dal numero di modello di SM-A115, il Samsung Galaxy A11 potrebbe avere un display LCD IPS da 6,4 pollici con una risoluzione HD+ (1600x900). Il comparto fotografico posteriore potrebbe essere caratterizzato da tre sensori, con il principale da 13 MP. La fotocamera frontale dovrebbe essere invece da 8 MP.

Il sistema operativo è probabile che sia Android 10, e lo smartphone avrà 128 GB di spazio di archiviazione. Non è chiaro invece quale potrebbe essere il processore, che non viene menzionato nelle indiscrezioni.

Per quanto riguarda la batteria, questa dovrebbe avere una capacità di 4000 mAh e il il sensore per l’impronta digitale dovrebbe trovarsi sul retro dello smartphone.

La presenza di connettività come il 4G LTE, Wi-Fi e GPS sono scontate, ovviamente. Essendo uno smartphone di fascia bassa, il costo non sarà elevato. Si prevede che potrebbe costare circa 150 euro e che l’azienda potrebbe annunciarlo già a marzo. Al momento non sappiamo con precisione in quali Paesi sarà disponibile lo smartphone.