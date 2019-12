Samsung Galaxy 11, le cornici saranno quasi invisibili

Le indiscrezioni sul Samsung Galaxy S11 sono sempre più numerose; l’uscita dello smartphone è prevista per il primo trimestre del 2020 e pare che le cornici saranno davvero sottili.

Stando alle foto pubblicate da Ice Universe, un leaker famoso per le sue indiscrezioni sugli smartphone Samsung, il nuovo top di gamma avrà una cornice molto sottile sia nella parte superiore che in quella inferiore.

Questo significa che Samsung potrà decidere di adottare un display più ampio o un corpo più piccolo rispetto ai modelli precedenti di Galaxy.

Come potete vedere c’è anche un dettaglio della fotocamera frontale posta sulla parte superiore a confermare la posizione esatta in cui si troverà la lente. Molti produttori stanno lavorando a soluzioni per porre la fotocamera anteriore sotto al display e renderla invisibile; di solito Samsung monta l’obiettivo nell’angolo superiore destro del display per cui rimaniamo scettici in merito.

Notizie ufficiali in merito al Galaxy S11 saranno disponibili durante il 2020; un rumor riporta che la presentazione avverrà presso il CES 2020 di Las Vegas ma anche il Mobile World Congress (MWC) di Barcellona è una data papabile.

Galaxy S11 cover, this is the final version. The cover is not a protective film, it is a reference for the protective film. The cover is closer to the real phone design. S11's “forehead” and “chin” are very optimistic. pic.twitter.com/TFdH1oHNlsDecember 20, 2019