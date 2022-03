Samsung Bespoke Jet: la scopa elettrica che pulisce con stile

Samsung ha recentemente presentato Bespoke Jet, una scopa elettrica senza fili progettata per pulire a fondo tutte le superfici domestiche.

Jet si ispira ha un design unico che le è valso un premio al CES Innovation Awards 2021 e si ispira agli altri prodotti della gamma Bespoke, tra cui alcuni frigoriferi Samsung di fascia alta già commercializzati in Italia e gli smartphone della serie Galaxy Z Flip 3.

Ma l'aspetto non è l'unico punto forte di Bespoke Jet. La scopa elettrica Samsung dispone di un efficace sistema di filtraggio a cinque livelli, una forza aspirante di 210 W e un’autonomia di circa 4 ore dichiarate (con due batterie) che consente di pulire agevolmente anche ambienti di grandi dimensioni.

Bespoke Jet pone inoltre l'accento sulla praticità d'uso grazie al formato All-in-One comprensivo di Clean Station, un sistema esclusivo Samsung che non solo svuota automaticamente il serbatoio della scopa, ma funziona anche come supporto e base di ricarica.

“Sappiamo che la pulizia e l’igiene sono diventati un’esigenza primaria per i consumatori, insieme al desiderio di soluzioni su misura rispetto al proprio stile di vita; per questo abbiamo realizzato un prodotto che unisse performance di pulizia straordinarie a un design elegante, ultra-leggero ed ergonomico”

La premessa di Samsung è chiara: proporre una scopa elettrica con prestazioni eccellenti e un design accattivante, che unisca praticità, facilità d'uso e stile per adattarsi al meglio alle abitazioni moderne.

Tra le dotazioni di Bespoke Jet troviamo due batterie a lunga durata che garantiscono due ore di autonomia ciascuna e si possono sostituire in pochi semplici gesti, una spazzola lavapavimenti per pulire le superfici dure e un display che consente di monitorare parametri come potenza di aspirazione, autonomia residua e stato del serbatoio.



Bespoke Jet pesa solo 1,44 KG, un peso ridotto che ne incrementa notevolmente la maneggevolezza e, vista la sua natura senza filo, ne fa uno strumento ideale per pulire tapparelle, scale e cunicoli di ogni tipo. Una volta terminate le pulizie è sufficiente posizionare la scopa elettrica nella la Clean Station, che si occupa di svuotare automaticamente il serbatoio e al contempo ricarica la batteria.

Bespoke Jet sarà disponibile in Italia a partire dal 1°aprile e dal 22 marzo in pre-ordine nelle varianti "Pro" e "Complete Extra", entrambi acquistabili sul sito Samsung a un prezzo di €999. Comprando Bespoke Jet in pre-ordine, oltre a uno sconto di 150€ sul prezzo di listino, riceverete in omaggio un paio di auricolari Samsung Galaxy Buds Live.