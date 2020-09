Samsung 980 PRO: il primo SSD NVMe PCIe 4.0 consumer dell'azienda coreana

Samsung ha appena presentato 980 PRO, il primo SSD NVMe consumer prodotto dall’azienda coreana a supportare l’interfaccia PCIe 4.0 pensato per il gaming di fascia alta e la creazione di contenuti.

Samsung 980 PRO è ottimizzato per la gestione di applicazioni data-intensive, caratteristica che lo rende ideale per i creatori di contenuti che lavorano nell’ambito del video editing 8K e per tutti i gamer che giocano a titoli graficamente impegnativi. L'unità raggiunge delle velocità di lettura e scrittura sequenziale rispettivamente di 7.000 MB/s e 5.000 MB/s, oltre a velocità di lettura e scrittura casuali fino a 1.000K IOPS. Tutti i componenti chiave tra cui Elpis, V-NAND e DRAM, sono progettati per sfruttare al massimo il potenziale dell’interfaccia PCIe 4.0

Oltre a offrire prestazioni ottime, Samsung SSD 980 PRO è dotato di soluzioni di controllo termico studiate per garantire una maggiore affidabilità. A differenza di gran parte degli SSD NVMe ad alte prestazioni di oggi, che di norma si basano su dissipatori esterni in rame, Samsung SSD 980 PRO dispone di un controller rivestito in nichel al quale si aggiunge un'etichetta per la dispersione del calore posizionata sul retro per una più efficiente gestione termica. Questi accorgimenti permettono all'unità di mantenere un fattore di forma M.2 assicurando al contempo che la temperatura rimanga sempre a un livello ottimale, riducendo al minimo le fluttuazioni delle prestazioni nel lungo periodo.

Samsung SSD 980 PRO è disponibile nei modelli da 1TB, 500GB e 250GB, mentre il modello da 2TB arriverà sul mercato mondiale entro la fine di quest'anno. I prezzi al pubblico partono da 100,99 euro per il modello da 250GB. La versione da 500GB è disponibile al prezzo di 165,99€, mentre quella da 1 TB costa 255,99€