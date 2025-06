QNAP presenta QSW-1108-8T-R2: lo switch compatto e silenzioso a prova di futuro

QNAP continua a innovare nel settore delle reti con il lancio del nuovo QSW-1108-8T-R2, uno switch non gestito a 8 porte 2.5GbE pensato per chi cerca una soluzione compatta, veloce e accessibile per modernizzare la rete domestica o da studio. Il dispositivo si rivolge in particolare a chi utilizza Wi-Fi 6/6E, NAS, console e postazioni multimediali ad alta intensità di banda, garantendo un flusso di dati stabile e continuo.

Con un form factor ridotto del 30% rispetto ai modelli precedenti e un design senza ventole, il QSW-1108-8T-R2 è perfetto per l’utilizzo quotidiano in ambienti silenziosi. Non necessita di alcuna configurazione complessa: basta collegarlo per iniziare subito a sfruttare le alte velocità di trasmissione fino a 2,5 Gbps per porta, compatibili con i più comuni cavi Ethernet CAT 5e. Questo lo rende ideale per streaming ad alta risoluzione, backup rapidi e sessioni di gioco online prive di lag.

Dal punto di vista tecnico, lo switch supporta fino a 40 Gbps di capacità totale di commutazione, Jumbo Frame da 12KB, controllo di flusso IEEE 802.3x e tabella MAC da 4K voci, garantendo trasferimenti fluidi anche con file di grandi dimensioni. Inoltre, la funzione di rilevamento e blocco dei loop consente di evitare automaticamente problemi di rete causati da configurazioni errate.

Tra le certificazioni spiccano quelle per l’efficienza energetica (EEE) e la compatibilità EMI classe B, a conferma dell’attenzione di QNAP anche per i consumi e la compatibilità ambientale. La presenza di LED frontali intuitivi e porte disposte sul retro contribuisce a un’installazione ordinata, anche negli spazi più limitati.

Il QNAP QSW-1108-8T-R2 si rivela una soluzione concreta per chi desidera potenziare la rete cablata senza complicazioni, con prestazioni di livello professionale e un occhio al design. Un aggiornamento plug-and-play perfetto per l’era del Multi-Gig.