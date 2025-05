QNAP TS-h765eU: il NAS compatto e potente per le aziendale

Pensato per ambienti con spazio limitato ma esigenze elevate, il QNAP TS-h765eU è un NAS rackmount short-depth da 1U che unisce compattezza e performance in un formato di soli 292,1 mm di profondità. Equipaggiato con il sistema operativo QuTS hero basato su file system ZFS, offre una piattaforma robusta per virtualizzazione, backup e applicazioni AI o IoT distribuite, risultando particolarmente adatto a scenari edge in cui la continuità operativa è essenziale anche al di fuori dei data center tradizionali.

Al suo interno troviamo un processore Intel Atom x7405C quad-core da 2,2 GHz (boost fino a 3,4 GHz), affiancato da RAM DDR5 ECC per garantire integrità dei dati durante le operazioni critiche. Il supporto a tre slot per SSD ad alte prestazioni – compatibili con formati E1.S e M.2 PCIe NVMe – permette di configurare soluzioni di caching o storage ibrido altamente reattive. Lato connettività, il TS-h765eU dispone di due porte 2,5 GbE integrate, con possibilità di upgrade a due 10 GbE tramite moduli di espansione, per garantire una rete veloce, scalabile e pronta per carichi intensi.

Il vero punto di forza è rappresentato dall’ecosistema software: QuTS hero, grazie al file system ZFS, introduce funzionalità di deduplicazione, compressione inline, snapshot avanzati e verifica continua dell’integrità dei dati, riducendo errori, consumo di spazio e costi di manutenzione. La struttura modulare e la fornitura garantita fino al 2031 assicurano un investimento a lungo termine, sicuro anche in contesti in continua evoluzione.

Per massimizzare prestazioni e affidabilità, QNAP consiglia l’adozione dei dischi Seagate IronWolf Pro, progettati per ambienti NAS multi-bay. Questi dischi combinano carichi di lavoro elevati (fino a 550 TB/anno), monitoraggio proattivo con IronWolf Health Management e servizi di recupero dati inclusi per tre anni, offrendo continuità operativa e protezione anche nei contesti più critici.

QNAP TS-h765eU rappresenta una soluzione compatta ma solida per aziende e professionisti che cercano un NAS ad alte prestazioni in formato ridotto, pronto a rispondere alle sfide dell’edge computing con tutta l’affidabilità dell’infrastruttura enterprise.