myQNAPcloud One è la svolta cloud per NAS e aziende

QNAP annuncia myQNAPcloud One Beta, la nuova soluzione cloud pensata per rispondere alle sfide moderne della gestione dati. Disponibile in abbonamento, il servizio integra backup NAS avanzato con storage a oggetti scalabile compatibile con S3, offrendo alle aziende una piattaforma unica e versatile.

Con un piano unificato, gli utenti possono sfruttare liberamente lo spazio acquistato su myQNAPcloud Storage e il nuovo myQNAPcloud Object, senza costi nascosti o abbonamenti separati. Quest’ultimo, progettato per data lake, archiviazioni a lungo termine e backup flessibili, include immutabilità dei dati, versioning dei bucket e log di accesso, rispondendo ai più alti standard di conformità e sicurezza.

Tra le funzioni avanzate, myQNAPcloud One garantisce backup e ripristino semplificati, condivisione sicura dei file, monitoraggio attività e supporto fino a 100 versioni dei documenti, il tutto accessibile a livello globale grazie a 13 data center distribuiti nel mondo. E con prezzi a partire da 8,39 dollari al mese per 1 TB, senza costi aggiuntivi per trasferimenti o API, si posiziona come un’alternativa chiara ed economica alle soluzioni enterprise più complesse.