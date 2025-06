QNAP spinge sull’AI on-premises con una nuova piattaforma compatta, sicurezza e costi contenuti

Con il crescente impiego dell’intelligenza artificiale nei contesti industriali, commerciali e pubblici, le imprese si trovano di fronte a una nuova sfida: costruire infrastrutture tecnologiche locali capaci di sostenere carichi AI, rispettare normative sulla protezione dei dati e contenere i costi operativi. In risposta a questa esigenza, QNAP ha presentato l’Edge AI Storage Server, un sistema compatto e integrato pensato per portare le applicazioni AI direttamente in ambienti locali, anche fuori dal data center.

La nuova piattaforma combina storage, accelerazione GPU, virtualizzazione e strumenti di gestione in un’unica soluzione, supportando attività ad alta intensità computazionale come l’inferenza di modelli linguistici, l’analisi video o la gestione di dati provenienti da ambienti produttivi e IoT. Basata sull’ecosistema di QNAP, la soluzione consente di eseguire macchine virtuali e container con carichi AI o modelli LLM open source come LLaMA, DeepSeek, Qwen o Gemma, sfruttando strumenti di distribuzione automatizzata come Ollama. L’infrastruttura è ideale per aziende del settore industriale, sanitario, finanziario o retail che vogliono implementare sistemi AI in locale, senza passare dal cloud.

Uno dei principali punti di forza risiede nella gestione della sicurezza e della conformità. L’archiviazione e l’elaborazione dei dati restano interamente sotto controllo dell’azienda, un fattore decisivo in ambiti con normative stringenti o requisiti di riservatezza elevati. La piattaforma consente inoltre un’allocazione precisa delle risorse tramite supporto a GPU e PCIe passthrough, funzionalità SR-IOV per la rete e, a breve, isolamento della CPU. Questo permette di gestire i carichi in modo stabile e a bassa latenza, con prestazioni vicine a quelle di un sistema bare metal.

Non meno importante è l’attenzione al Total Cost of Ownership. Il sistema riduce la necessità di licenze separate o hardware esterno, unificando tutte le componenti essenziali per la virtualizzazione e l’AI in un singolo chassis. La compatibilità con Virtualization Station e Container Station di QNAP agevola il deployment di applicazioni intelligenti e backup locali, garantendo un approccio modulare ed espandibile.

Secondo CT Cheng, Product Manager di QNAP, il focus si è ormai spostato dalla semplice potenza dei modelli AI alla capacità di costruire l’infrastruttura adatta per eseguirli. “Il nostro Edge AI Storage Server è molto più di un semplice NAS. Integra funzionalità di inferenza, protezione e gestione dei dati, aiutando le aziende a implementare soluzioni AI sicure e flessibili.”

La proposta di QNAP rappresenta quindi un passo concreto verso la democratizzazione dell’AI on-premises, offrendo uno strumento pronto all’uso per chiunque voglia integrare l’intelligenza artificiale nei propri flussi di lavoro, senza dipendere dal cloud.