Ryzen 9 4950X/5950X, frequenze da capogiro per il prossimo top di gamma AMD

Il sito di informazione tedesco Igor’s Lab ha recentemente pubblicato un leak che riguarda il futuro top di gamma AMD che potrebbe prendere il nome di Ryzen 9 4950X, un processore da ben 16 core e 32 thread.

Le informazioni sono state estrapolate da un codice OPN (100-000000059-52_48/ 35_Y) e indicano un clock di base di 3,5Ghz che in boost raggiunge i 4,8Ghz. Non è ancora chiaro se AMD utilizzerà o meno il 4 come prima cifra per la sua nuova CPU, dato che la precedente serie di APU basate su Zen 2 sfruttano già questa nomenclatura.

In ogni caso il presunto 4950X o, come alcuni ipotizzano 5950X, sarà l’erede naturale di Ryzen 9 3950X e si baserà sulla nuova architettura Zen 3 “Vermeer”. Se i suddetti dati fossero confermati potrebbe trattarsi di uno dei processori più potenti in circolazione con prestazioni single core e multi core davvero impressionanti.

Anche se l’aumento in termini di frequenze potrebbe risultare minimo a fronte del precedente 3950X, che ha un clock base di 3,5Ghz e un boost clock di 4,7Ghz, bisogna tenere presente che i suddetti dati potrebbero far riferimento a un modello creato per i test, e che la versione finale potrebbe spingersi oltre (avvicinandosi ulteriormente ai 5Ghz).

Questi dati, se sommati al recente rumor che indica un aumento del valore IPC (istruzioni per clock) compreso tra il 15% e il 17% per la prossima serie Ryzen rispetto ai precedenti processori desktop AMD Ryzen 3000, potrebbero mettere in discussione il primato di Intel nel segmento gaming.

Non rimane molto da attendere per conoscere i numeri reali dei nuovi processori AMD visto che dovrebbero arrivare a settembre, pochi giorni dopo il lancio dell’attesissima serie Intel Tiger Lake da 10nm.

Un nuovo confronto tra i due team è alle porte e non vediamo l’ora di sapere chi la spunterà.