Rick e Morty, ecco un nuovo cortometraggio in attesa dei nuovi episodi

Quando tornerà la stagione 4 di Rick eMorty? È la domanda che tutti i fan hanno fatto sui profili social ufficiali di Adult Swim dalla fine dello scorso anno, quando la stagione 4 è andata in pausa dopo il rilascio dei primi cinque episodi.

Tuttavia, mentre rimaniamo in attesa della data misteriosa, Adult Swim ha rilasciato un altro cortometraggio in stile anime chiamato Samurai & Shogun: Rick, in versione samurai, deve affrontare un esercito di ninja per difendere Morty.

Se volete vedere un po’ d’azione in stile animazione giapponese, date un’occhiata al video qua sotto:

Il cortometraggio è stato scritto e diretto da Kaichi Saito e prodotto dallo studio di animazione giapponese Studio Deen, che ha lavorato a lungo sulla serie TV Netflix Neo Yokio, tra molte altre cose.

Il seguito della quarta stagione si sta facendo attendere, ma questo corto è proprio quello che ci serviva per ingannare l’attesa. Adult Swim potrebbe anche decidere di mettere insieme tutti i cortometraggi che ha pubblicato negli ultimi mesi in un episodio bonus.

Quando possiamo aspettarci il seguito della stagione 4?

Tutto quello che sappiamo sul ritorno della stagione 4 di Rick and Morty è che arriverà nel 2020. Pensavamo che la serie sarebbe tornata in primavera, ma la data resta ancora un mistero.

In Italia, la prima stagione della serie ha debuttato in esclusiva su Netflix il 1 maggio 2016, interamente doppiata in italiano, mentre la seconda è stata pubblicata, sempre su Netflix, il 26 ottobre 2016. La terza stagione è arrivata il 5 novembre 2017, mentre i primi episodi della quarta stagione sono stati rilasciati il 22 dicembre 2019.