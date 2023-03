Redmi Watch 3 ufficiale, bello, funzionale ed economico

In concomitanza con l'annuncio della famiglia Redmi Note 12 (quattro smartphone di fascia media), Xiaomi ha annunciato anche l'arrivo di un nuovo smartwatch economico. Si tratta del nuovo Redmi Watch 3, un dispositivo da polso che punta a dare filo da torcere ai migliori smartwatch in circolazione, e in particolare ai migliori smartwatch economici.

Redmi Watch 3 sarà disponibile dal 27 marzo direttamente su mi.com (Si apre in una nuova scheda) e Amazon.it, a un prezzo di listino pari a €129,99. Un prezzo del tutto interessante per uno smartwatch con queste caratteristiche, ma in verità nelle prime 48 ore lo potrete prendere per solo €99,99. Il che ha dell'incredibile.

Redmi Watch 3 vanta uno schermo AMOLED da 1,75", diversi elementi in metallo a impreziosire il design - nonché a dare una migliore solidità. È disponibile in due colori, ma il software include oltre 200 quadranti tra cui scegliere, per personalizzarlo a proprio gusto.

Il dispositivo è impermeabile fino a 5 atmosfere e ha il GPS integrato, insieme ad altri sistemi di posizionamento. Supporta 121 diverse modalità sportive, può monitorare il sonno, la frequenza cardiaca e l'ossigenazione del sangue. Secondo i dati di Xiaomi, la batteria può durare fino a 12 giorni.

Non manca la possibilità di usarlo come vivavoce Bluetooth, per chiamate a mani libere.

La famiglia Redmi, poi, si arricchisce anche di Redmi Smart Band 2 e Redmi Buds 4 Lite.