Realme X3 SuperZoom potrebbe vantare uno zoom digitale fino a 60x

Realme X3 SuperZoom è lo smartphone economico dell'azienda, tuttavia dovrebbe vantare un comparto fotografico di ottimo livello, dal momento che è prevista una fotocamera con zoom digitale fino a 60x.

Secondo il leak Sudhanshu , Realme X3 SuperZoom potrebbe avere uno zoom fino a 60x. Si tratterebbe naturalmente di uno zoom ibrido, ma pobbe essere necessario implementare un obiettivo periscopico per uno zoom di questa portata. Inoltre, l’indiscrezione suggerisce che potrebbe essere presente una modalità ‘’Starry’’ per ottimizzare le prestazioni della fotocamera quando si vuole fotografare un cielo stellato, impresa che risulta difficile persino con fotocamere di alto livello.

