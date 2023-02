Questo smartphone si carica in meno di 10 minuti

Realme ha appena presentato un nuovo smartphone, il Realme GT Neo 5, che tra le specifiche vanta una ricarica rapida da 240W. Secondo GSMArena, si tratta dello smartphone con la ricarica più veloce sul mercato. L'unico che si avvicina a questi valori è Redmi Note 12 Discovery Edition con la sua ricarica da 210W.

Realme afferma che la batteria da 4.600 mAh del GT Neo 5 sia in grado di raggiungere il 100% in nove minuti e mezzo. Si tratta di una velocità straordinaria, ma è anche la stessa che Redmi dichiarava per la ricarica da 210 W del Note 12 Discovery Edition (anche se quest'ultimo ha una batteria leggermente più piccola da 4.300 mAh).

Il nuovo telefono di Realme può raggiungere il 20% in 80 secondi e il 50% in quattro minuti.

Come forse saprete, Realme è di proprietà di BBK Electronics, la stessa azienda che possiede Oppo e OnePlus. Al MWC 2022 Oppo ha presentato una soluzione di ricarica rapida da 240W che presumibilmente è la stessa del nuovo telefono Realme. Tuttavia, almeno per ora, la ricarica rapida da 240W non è disponibile sui modelli marchiati Oppo e OnePlus.

Realme GT Neo 5: le specifiche

Realme GT Neo 5 è disponibile solo sul mercato cinese in due diverse configurazioni. La versione da 240W è la più costosa delle due. I prezzi partono da 3.199 yuan (circa 439€) per la variante da 16 GB di RAM e 256 GB di memoria. Esiste anche una versione con ricarica "più lenta" da 150 W, ma con una batteria leggermente più grande da 5.000 mAh che costa 2.599 yuan (circa 356€) con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria.

Oltre alla ricarica rapida, GT Neo 5 si distingue anche per il sistema di illuminazione RGB sul retro. che dovrebbe servire da led di notifica.

Per il resto, il GT Neo 5 è un dispositivo Android abbastanza standard. Ha un display OLED da 6,74 pollici a 1240p e 144Hz e utilizza il processore di punta Qualcomm dello scorso anno, lo Snapdragon 8 Plus Gen 1. Ci sono tre fotocamere posteriori con un sensore principale è da 50 megapixel, un ultrawide da 8 megapixel e un sensore macro da soli 2 megapixel.

Non si sa ancora nulla sulla disponibilità e sui prezzi per il mercato europeo, ma con il Mobile World Congress di Barcellona a due settimane di distanza non ci sorprenderemmo di vederlo arrivare anche in Italia entro marzo.