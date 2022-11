Questo notebook non è mai costato così poco, lo adorerete

Abbiamo aspettato tutti il Black Friday, magari per anticipare un po' di shopping natalizio o per comprare qualche nuovo gadget tecnologico a prezzo ridotto.

Se aspettavate i saldi del Black Friday 2022 per un nuovo notebook da usare in casa per navigare, guardare contenuti in streaming ed editare documenti, potreste davvero prendere in considerazione un Chromebook.

Si tratta di macchine davvero leggere e performanti, grazie a ChromeOS, un sistema operativo snello e funzionale. Se siete utenti Android, lo troverete abbastanza familiare. In ogni caso, è un OS davvero intuitivo e user-friendly, e chiunque si ambienterà subito anche provenendo da altre piattaforme.

E un laptop funzionale e leggero a €155 non si era mai visto! Questa è la magia del Black Friday, ma ricordate: il periodo degli sconti sta per finire, quindi dovrete essere rapidi!

Cos'è un Chromebook?

Ma cos'è un Chromebook e come si distingue dagli altri notebook? Un Chromebook è un dispositivo in cui viene eseguito il leggerissimo Chrome OS. Si tratta di un sistema operativo basato su Linux che fa molto affidamento al browser Chrome di Google, nonché alla connettività a Internet per la maggior parte delle attività, dunque richiede meno risorse di calcolo e spazio di archiviazione per le sue funzionalità.

Non si tratta di un sistema operativo corposo come Windows 11, Windows 10 o macOS, tuttavia riesce a soddisfare le esigenze degli utenti nelle loro attività quotidiane in multitasking, che si tratti di produttività, streaming di contenuti multimediali, compiti scolastici o addirittura editing fotografico e gaming.

Più di recente, il sistema ha iniziato a supportare anche le app Android e Linux senza l'obbligo di connessione a Internet, dunque viene meno il vincolo al browser Chrome. Infine la natura leggera del sistema operativo fa sì che i Chromebook superino i portatili tradizionali in alcuni aspetti importanti, come portabilità e autonomia.