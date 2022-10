Questo iPhone 14 Pro è la tamarrata dell'anno

Caviar ha annunciato la collezione Grand Complications dedicata alla linea iPhone 14 Pro, con un Rolex Cosmograph Daytona incastonato direttamente sulla scocca di iPhone 14 Pro Max. Questa edizione limitata, naturalmente, è indirizzata alla fascia alta del mercato di lusso e agli appassionati di gare automobilistiche.

Solo tre unità di questo modello di iPhone 14 Pro Max sono disponibili: il design è completato con un complesso cronografo meccanico, composto da un quadrante da 40mm, finiture in oro giallo 18K e 8 diamanti. L'iPhone ha un corpo rivestito da una custodia multistrato in titanio e PVD nero. Sono presenti alcuni elementi decorativi ispirati al cruscotto delle auto da corsa anni '30.

I migliori iPhone in circolazione

in circolazione La nostra recensione di iPhone 14

Il Black Friday sta arrivando!

I modelli sono disponibili nelle opzioni Daytona e Skeleton Booster: quest'ultimo presenta griglie rinforzate nere e bulloni in titanio.

Si parte dai 9.900$ per iPhone 14 Pro da 128GB nella versione Skeleton Booster per arrivare ai 135.420$ per l'iPhone 14 Pro Max da 1TB nella versione Daytona.