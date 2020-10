Questo colorimetro è il sogno di ogni fotografo, e oggi costa la metà

Un colorimetro è uno strumento capace di leggere il colore e utilizzandolo sul vostro monitor sarete certi che i colori che vedete siano i più realistici possibile.

Se avete stampato delle foto che sullo schermo erano fantastiche e poi sulla carta si sono rivelate scure e prive di colore, il problema potrebbe proprio essere nella taratura del vostro schermo.

L'unico modo di risolvere il problema è di tararlo utilizzando un colorimetro come quello in offerta. In quest'ultima versione, SpyderX non è solo più preciso, ma anche molto molto più veloce...e potete averlo ad una frazione del prezzo originale, ma solo fino a stasera alle 23.59. Affrettatevi, il prezzo è davvero conveniente!



ATTENZIONE. Data la grande richiesta per questo prodotto, i pezzi disponibili per il Prime Day si sono esauriti prematuramente. Speriamo vivamente di trovare altre offerte come questa nel prossimo Black Friday, il prossimo 27 novembre.