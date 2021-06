Questo altoparlante Bluetooth in offerta è nientemeno che pazzesco!

Quando è ora di far festa, per una grigliata, una pizzata o in qualsiasi altro momento, non c'è niente di più comodo che avere un altoparlante Bluetooth a disposizione. Niente fili, niente prese, basta solo uno smartphone ed è possibile suonare musica per ore. Ma se alla vostra festicciola volete dare un ulteriore tocco di classe, allora è il caso che diate un'occhiata a Divoom Timebox Evo. Oltre che un potente speaker, incorpora anche un divertentissimo pannello LCD a 256 (16x16) pixel, che permette di mostrare immagini, fisse e in movimento, in qualità pixel art.

Il prezzo è ottimo, ma c'è anche un coupon sconto del 20% che aumenta ulteriormente la qualità dell'offerta, rendendola semplicemente imperdibile.

Smart Speaker Divoom Timebox evo a €67,99 L'altoparlante da 6W è dotato di DSP e BT 5.0, e gli utenti Amazon lo hanno acclamato (88% con almeno 4 stelle) per qualità del suono , per il fantastico pannello led e per le sue funzioni. Questo altoparlante intelligente offre moltissime funzioni, ed è davvero incredibile per il prezzo. Comprende anche una batteria interna capace di durare ore, in più è anche possibile configurare il display grazie all'app gratuita Divoom, con moltissime arts già incluse! Collegatelo al vostro smartphone e cominciate a suonare sin da subito. Durante la procedura d'acquisto ricordatevi di selezionare il coupon sconto del 20% per far scendere il prezzo a soli €54,39.Vedi offerta