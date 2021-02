Qualcomm Snapdragon X65 è il primo modem 5G a 10 Gigabit al mondo

Il produttore di chipset mobili Qualcomm ha annunciato il chip di 4a generazione Snapdragon X65, presentato come il primo modem 5G a 10 gigabit del mondo.

Snapdragon X65 rappresenta il più grande passo avanti dell'azienda nelle soluzioni 5G fin dalla commercializzazione del primo sistema modem-RF.

Qualcomm dichiara di aver progettato il supporto alle velocità 5G più elevate disponibili al momento per garantire prestazioni wireless pari alla fibra e sfruttare al meglio lo spettro disponibile, per una maggiore flessibilità, capacità e copertura di rete.

Snapdragon X65 sarà probabilmente impiegato da Apple per le generazioni future di iPhone.

Disponibilità commerciale entro la fine del 2021

"Il passaggio al 5G rappresenta per Qualcomm la più grande opportunità di sempre dato che la tecnologia mobile offre vantaggi praticamente a ogni settore", afferma il presidente e CEO eletto di Qualcomm Cristiano Amon. L'azienda aggiunge che il sistema modem-RF 5G di Snapdragon X65 avrà un ruolo cruciale per consentire nuovi utilizzi del 5G, non solo per gli smartphone premium ma anche per l'intera banda larga mobile, nonché per aspetti come elaborazione, XR, IoT industriale, reti private 5G e accesso wireless fisso.

"Snapdragon X65 riunisce tutte le innovazioni per il 5G che ci si potrebbe aspettare dal più grande innovatore dell'ambito wireless al mondo", afferma Durga Malladi, vice presidente senior e general manager per il 4G/5G di Qualcomm Technologies.

"Sicuramente l'espansione del 5G verrà favorita, con una copertura, efficienza energetica e prestazioni superiori per gli utenti. E grazie a una portata più ampia e funzionalità ad alta potenza, Snapdragon X65 e X62 avranno un ruolo altrettanto centrale nella diffusione del 5G in termini di accesso wireless fisso e cloud computing", ha aggiunto Malladi.

Per la cronaca, il sistema modem-RF 5G di Snapdragon X62 è una soluzione modem-antenna ottimizzata per l'adozione di massa di applicazioni per la banda larga mobile.

Snapdragon X65 e Snapdragon X62 sono al momento distribuiti ai clienti sotto forma di campioni. Le versioni commerciali dovrebbero arrivare entro fine 2021.

Fonte: Qualcomm