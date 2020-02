PS5 vs Xbox Series X, il prezzo potrebbe essere il fattore decisivo per la scelta dei giocatori

Quando si tratta di PS5 e Xbox Series X, i giocatori vedono il prezzo come il fattore più importante, come sostiene un sondaggio di Ed Boon, co-creatore di Mortal Kombat, che ha chiesto agli utenti di Twitter quale fosse per loro la cosa più importante in una console di nuova generazione.

Il sondaggio ha ricevuto un totale di 50.295 risposte, con una maggioranza del 37,5% di utenti che ha affermato che il prezzo è il fattore più importante. La compatibilità con i vecchi giochi è arrivata seconda con il 30%. A chiudere il podio è stata una grafica migliore, che ha ricevuto il 19,2% dei voti, mentre la scelta giochi esclusivi è stata la meno votata, con solo il 13,2% di preferenze.

50,000+ of you have spoken and PRICE seems to be the most important factor for Next Gen consoles.I'd have guessed Exclusive Games would be higher than 13%🤔 pic.twitter.com/5LLbXbxl7PFebruary 18, 2020

Siete sorpresi?

Il prezzo di PS5 e Xbox Series X è stato un argomento caldo (e continua a esserlo), soprattutto perché Microsoft e Sony non hanno ancora confermato quale sarà il costo delle console di nuova generazione. Secondo alcune indiscrezioni, il prezzo di PS5 e Xbox Series X potrebbe essere più alto del previsto a causa di un costo di produzione maggiore .

Con tutta questa incertezza, non sorprende che i giocatori siano preoccupati di quanto potrebbero costare le nuove console. Come sottolineato da Boon, la cosa che invece sorprende è vedere i “giochi esclusivi” piazzarsi in fondo alla classifica del sondaggio, soprattutto se consideriamo che le esclusive di Sony vengono considerate come uno dei motivi principali per cui ha battuto la console di Microsoft (in termini di vendite).

Vale la pena ricordare che un sondaggio su Twitter non riflette esattamente la base complessiva dei giocatori, soprattutto perché è improbabile che i giocatori più giovani si trovino sulla piattaforma. Questo sondaggio può essere utile come guida, ma è probabile che la realtà sia molto più complessa.