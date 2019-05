PS5: la retrocompatibilità "incredibilmente potente" vi consentirà di giocare online con i giocatori di PS4

Possessori di PlayStation 4, gioite! Se non potete aggiornare la vostra PS4 alla prossima PlayStation 5 di Sony, ma volete comunque giocare online con i vostri amici, siete fortunati.

Sony ha rivelato che la funzione di retrocompatibilità "incredibilmente potente" di PS5 consentirà ai giocatori di PS5 e PS4 di giocare insieme online.

Durante un recente meeting sulle strategie dell’azienda, Sony ha spiegato come funzionerà la funzionalità di compatibilità di PS5 con le versioni precedenti, in particolare quando si tratta di giochi multiplayer.

"La compatibilità con le versioni precedenti, nell'era di internet, diventa qualcosa di incredibilmente potente", ha spiegato Jim Ryan, il CEO di Sony (tramite GamesRadar ). "Poiché la community che si è formata attorno al gaming è in un certo senso tribale per sua natura, la retrocompatibilità darà l'opportunità di migrare da PlayStation 4 alla next gen grazie alla possibilità di giocare ai giochi PS4 già posseduti sulla console di prossima generazione.

"Date le dimensioni della community che siamo riusciti ad accumulare in tutti questi anni e il duro lavoro fatto su PlayStation 4, secondo noi questo è un elemento importantissimo per il nostro successo. "

Il vicepresidente John Kodera ha confermato che i giocatori di PS5 e PS4 saranno in grado di giocare online insieme, dicendo "la community potrà godersi i giochi inter-generazionali".

Cosa significa tutto questo?

Immagine: Sony

Questa funzione avanzata di compatibilità con le versioni precedenti permetterà a due amici di giocare online insieme anche se solamente uno dei due ha una PS5, e l'altro una PS4.

Sebbene Sony non abbia ancora rivelato se la retrocompatibilità si applicherà solo a giochi specifici, come ad esempio le esclusive Sony, o sarà disponibile per tutti i giochi multiplayer online.