Il CEO di PlayStation Jim Ryan va in pensione dopo 30 anni con Sony

Sony ha annunciato che Jim Ryan, CEO e presidente di PlayStation, andrà in pensione il prossimo marzo dopo 30 anni di carriera all'interno di Sony.

Ryan ha assunto l'incarico di PlayStation dal 2019, diventando presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment. In precedenza è stato responsabile delle attività europee di SIE e responsabile del marketing globale di PlayStation.

In una dichiarazione rilasciata mercoledì, l'azienda ha affermato quanto segue: "Sony Interactive Entertainment (SIE) ha annunciato oggi che il Presidente e CEO di SIE Jim Ryan ha preso la decisione di ritirarsi nel marzo 2024 dopo quasi trent'anni di attività con PlayStation".

Anche se Ryan non si dimetterà prima della fine di marzo, nel frattempo verrà sostituito da Hiroki Totoki, che assumerà il ruolo di presidente di SIE a partire da ottobre per agevolare la transizione. Totoki manterrà il suo attuale ruolo presso Sony Group Corporation, e sembra che Sony sia attivamente in cerca di un valido sostituto per Ryan.

Nella dichiarazione, Ryan ha parlato delle difficoltà di vivere in Europa e lavorare in Nord America. Ha dichiarato: "Dopo 30 anni, ho preso la decisione di andare in pensione da SIE nel marzo 2024. Ho apprezzato l'opportunità di svolgere un lavoro che amo in un'azienda molto speciale, lavorando con persone fantastiche e partner incredibili. Ma ho trovato sempre più difficile conciliare la vita in Europa e il lavoro in Nord America. Me ne andrò avendo avuto il privilegio di lavorare su prodotti che hanno toccato milioni di vite in tutto il mondo; PlayStation farà sempre parte della mia vita e mi sento più ottimista che mai sul futuro di SIE. Voglio ringraziare Yoshida-san per aver riposto tanta fiducia in me e per essere un leader incredibilmente sensibile e solidale".